CES 2024 : Samsung tease le « In&Out Flip » et des écrans OLED pliables

Samsung Display présente plusieurs nouveaux écrans au CES 2024 cette semaine, notamment une version plus grande de l’écran enroulable de la société pour les tablettes avec des écrans extensibles et un nouvel écran In&Out Flip pour les smartphones à clapet qui peut se retourner dans tous les sens.

La société dévoile également un minuscule nouvel écran pour les casques et des écrans plus grands pour les moniteurs et les téléviseurs.

Le plus intéressant est sans doute le nouvel écran à clapet, qui peut se plier et se fermer comme les écrans des smartphones à clapet existants, tels que la série Galaxy Z Flip de Samsung. Mais avec la possibilité de se replier à 360 degrés, cet écran ne permet pas seulement d’ouvrir et de fermer un smartphone à la manière d’un communicateur de Star Trek. Il vous permet également de le retourner pour obtenir deux écrans dos à dos.

Reste à savoir si c’est quelque chose que vous voulez ou dont vous avez besoin, mais je suppose que cela pourrait être pratique si vous voulez utiliser un écran comme viseur tout en cadrant vos photos avec la caméra principale du smartphone, entre autres choses. Samsung affirme que cela élimine également le besoin d’un écran externe secondaire pour les notifications… en supposant que vous soyez prêt à laisser l’écran principal exposé en permanence.

La société affirme que son écran In&Out Flip a été soumis à des tests de durabilité, notamment en frottant du sable sur l’écran, en immergeant le smartphone dans l’eau et en faisant rebondir des ballons de basket sur les panneaux pliables.

L’écran Rollable Flex de la société est un écran qui peut s’enrouler à l’intérieur d’un smartphone ou d’une tablette, offrant ainsi jusqu’à 5x plus d’espace d’affichage lorsqu’il est entièrement déroulé. Quant à l’écran Flex Hybrid, il est à la fois pliable et enroulable.

Flex Note, l’avenir de l’écran en voiture ?

Le nouvel écran extensible Flex Note de Samsung, quant à lui, est un écran de 11 pouces lorsqu’il est plié, mais il peut s’étendre pour devenir un écran de 13,8 pouces au format 10:9 lorsqu’il est déplié et un écran de 17,3 pouces au format 4:3 lorsqu’une autre section est déroulée. L’entreprise le positionne comme un design pour « l’intérieur des véhicules », notant qu’il « peut servir d’ordinateur portable pour travailler dans la voiture ou d’écran étendu pour regarder des films », mais il peut également être plié et enroulé pour économiser de l’espace lorsqu’il n’est pas utilisé.

Ne me demandez pas pourquoi Samsung limite cet écran à une utilisation dans les véhicules plutôt qu’à des applications générales, mais tous les nouveaux écrans de Samsung ne sont pas conçus pour les smartphones et les voitures.

Le nouvel écran Samsung OLEDoS (OLED sur silicium) est la première version de ce minuscule écran haute définition avec prise en charge des couleurs RVB. Il s’agit d’un écran de 1,03 pouce avec 3 500 pixels par pouce, conçu pour offrir aux utilisateurs une expérience analogue à celle d’une télévision 4K lorsqu’il est utilisé dans des casques de réalité augmentée.

Les écrans OLEDoS de Samsung proviennent d’eMagin, une société américaine que Samsung a rachetée l’année dernière.

TechCrunch se montre sceptique à l’égard des présentations, car le rapport laisse entendre que les dernières présentations technologiques en sont au stade de la preuve de concept, ce qui indique souvent que les appareils pourraient être dans une impasse sur le plan de l’évolution.