Vos onglets et signets Chrome bientôt dans la barre de recherche du Pixel Launcher ?

Un flag de fonctionnalité Chrome appelé « Integrate with Android App Search » a été repéré par LanceAdams sur Telegram comme le souligne Mishaal Rahman.

Google Chrome may soon integrate with Android’s AppSearch feature, which could let you search through your open Chrome tabs and bookmarks right from the Pixel Launcher search bar! pic.twitter.com/nXi9pzWPML —Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 24, 2023

Ce flag indique que les onglets et les signets Chrome pourraient être trouvés et ouverts en utilisant la barre de recherche sur le Pixel Launcher. Une précédente version du flag indiquait clairement ce qu’il allait faire : « Donate the tabs and bookmarks to Android App Search ». Un flag de fonctionnalité, que l’on trouve dans les options des développeurs, permet d’activer ou de désactiver une nouvelle fonctionnalité sans avoir à installer une mise à jour.

Si cette fonctionnalité devrait faire ses débuts sur les modèles Pixel, elle pourrait se retrouver sur d’autres terminaux Android en dehors de la série Pixel. L’année dernière, il est apparu que Google allait permettre à la barre de recherche du Pixel Launcher d’effectuer des recherches à l’intérieur d’applications supplémentaires, tandis qu’elle apparaîtrait également sur des lanceurs tiers. Cependant, jusqu’à présent, nous n’avons pas vu cela se concrétiser.

Avec la découverte du flag « Integrate with Android App Search », il est possible que nous voyions bientôt la barre de recherche du Pixel Launcher apparaître sur des lanceurs tiers et récupérer des informations à l’intérieur de plus d’applications.

La possibilité de rechercher vos applications Chrome à partir de la barre de recherche du Pixel Launcher permettra aux utilisateurs de revenir à leur session de navigation Chrome sans avoir à rouvrir l’application. Cela permettra également aux utilisateurs de réduire le nombre d’onglets Chrome ouverts et de retrouver plus facilement les signets Chrome.