Le OnePlus V Fold pourrait dépasser le Pixel Fold dans le domaine de la p

Enfin, les rumeurs suggèrent une batterie assez performante de 4 805 mAh pour le OnePlus V Fold. Il sortirait au second semestre 2023 , et il semble que OnePlus mette le paquet pour son entrée inaugurale dans le segment des smartphones pliables, ce qui semble déjà séduisant. Mais il sera intéressant de voir combien OnePlus va facturer le téléphone.

En supposant que OPPO ne s’écarte pas de manière significative du design du Find N2, son successeur — et le OnePlus V Fold, par extension — optera pour une esthétique carrée analogue à celle du Pixel Fold au lieu de la symétrie du portrait privilégiée par les smartphones pliables de Samsung et Vivo.