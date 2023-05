Le nouveau casque de réalité mixte d’Apple est le pari de Tim Cook

L’iPhone, l’iPod et l’iMac sont tous des succès incontestables d’Apple et ont fondamentalement changé le marché de la consommation pour les décennies à venir. En sera-t-il de même pour le futur casque Reality ? Cela reste à déterminer.

En ce qui concerne le fonctionnement de l’appareil Reality, il utilisera un passage vidéo, ce qui signifie que les porteurs pourront voir « à l’extérieur » des limites de l’appareil grâce à une série de caméras et de capteurs. Inversement, il disposera également d’un écran externe affichant le visage de l’utilisateur. On ne sait pas encore comment cela fonctionnera dans la pratique. Les sources de Bloomberg notent qu’Apple s’appuiera probablement sur des développeurs externes pour créer des logiciels viables afin d’attirer de nouveaux utilisateurs pour Reality au cours des premières itérations après la sortie de l’appareil.

Dire que le marché des casques VR ou de réalité augmentée est encombré est un euphémisme , mais malgré les efforts de Microsoft, Meta, Sony et d’une douzaine d’autres entreprises, personne n’a réussi à imposer la technologie en dehors de quelques utilisations de niche dans le domaine des jeux et des scénarios de modélisation en 3D. Le taux d’adoption est encore plus faible pour les appareils comme le HoloLens de Microsoft. Aujourd’hui, Apple veut se joindre au plaisir de la réalité mixte.