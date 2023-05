Nothing Phone (2) sera propulsé par le Snapdragon 8+ Gen 1 haut de gamme

Le Nothing Phone (2) peut être considéré comme un smartphone très attendu depuis que la société dirigée par Carl Pei a confirmé un lancement à l’été 2023. Et pour alimenter cet engouement, nous disposons d’une nouvelle information qui confirme le chipset qui équipera le second smartphone de Nothing, et le plus beau, c’est qu’il s’agira d’un SoC Snapdragon haut de gamme.

Carl Pei est connu pour être à l’écoute de ce qui se passe dans la communauté technologique, et les discussions autour des attentes concernant le Nothing Phone (2) ne font pas exception à la règle.

Pour répondre aux rumeurs, Carl Pei, par un récent message sur Twitter, a confirmé que le Nothing Phone (2) sera équipé de la plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1 plutôt que du Snapdragon 7 de milieu de gamme. Cette confirmation intervient alors qu’il a été récemment révélé que le Phone (2) serait équipé d’un chipset Snapdragon de la série 8.

There has been a lot of discussion ever since we announced that Phone (2) will have a Snapdragon 8 Series chipset. Well here’s some news—it’s going to be the premium-tier powerhouse Snapdragon 8+ Gen 1. A clear upgrade from Phone (1). Let’s talk about the key differences👇 pic.twitter.com/l5NwCxDAVa —Carl Pei (@getpeid) May 18, 2023

Pei en a parlé en détail en évoquant les différents avantages que les utilisateurs obtiendront par rapport à son prédécesseur. Il est suggéré que le Phone (2) garantira une augmentation de 80 % des performances globales, avec un lancement d’applications deux fois plus rapide. Des aspects tels que la batterie, la connectivité et les appareils photo seront également améliorés. Vous pouvez vous attendre à la prise en charge du HDR brut et de l’enregistrement 4K à 60 images par seconde.

Si vous avez renoncé à acheter le Nothing Phone (1) en raison de son SoC Snapdragon 778G+ de milieu de gamme, le successeur sera une bonne nouvelle. Bien que vous puissiez vous inquiéter de la présence d’un chipset vieux d’un an, vous pouvez toujours être assuré de ses capacités, que ce soit pour les tâches quotidiennes ou intensives.

Nothing a également révélé que si l’utilisation d’un chipset haut de gamme pouvait entraîner une hausse des prix, ce ne serait pas le cas avec le Phone (2) et qu’il serait « accessible ».

D’autres spécifications

En ce qui concerne les autres détails, le smartphone devrait avoir le même design semi-transparent que les produits Nothing jusqu’à présent, un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, trois caméras à l’arrière dont une caméra principale de 50 mégapixels, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, et Android 13. Vous pouvez également vous attendre à une mémoire vive de 12 Go et à un espace de stockage de 256 Go, ainsi qu’à la prise en charge de la NFC, de la charge sans fil et des communications par satellite.

Maintenant que les détails du Nothing Phone (2) nous parviennent en temps réel, nous pouvons nous attendre à d’autres détails bientôt.