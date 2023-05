Vous pourrez créer un bloc de construction en sélectionnant une partie d’un document, puis en cliquant avec le bouton droit de la souris et en sélectionnant « Enregistrer en tant que bloc de construction personnalisé ». Les blocs enregistrés seront stockés dans un dossier Google Drive. Vous pouvez ensuite utiliser le bloc plus tard dans un document en tapant le symbole @, suivi du nom du bloc.

Google a déclaré dans un article de blog : « Par exemple, vous pouvez créer un modèle de lancement de projet pour suivre les étapes et les tâches, une liste de contrôle pour le lancement d’un produit, ou même un bloc de code ou de texte couramment utilisé au sein de votre organisation. Plutôt que de retravailler les blocs de construction prêts à l’emploi pour répondre à vos besoins spécifiques ou de rechercher un modèle que vous copiez/collez fréquemment dans un nouveau document, vous pouvez enregistrer cet extrait ou le document entier en tant que bloc de construction personnalisé, et insérer facilement le contenu dans d’autres documents ».

Google déploie une nouvelle fonctionnalité dans Docs qui vous permet d’enregistrer des blocs de texte, des tableaux et des puces en tant que blocs réutilisables . Vous pouvez ensuite insérer ces blocs dans d’autres documents. C’est un peu comme les modèles de fichiers, mais seulement pour de petites sections d’un document. Microsoft a expérimenté un concept quelque peu analogue, permettant de déposer des composants Loop dans des applications telles que Teams et Outlook, mais ces dernières fonctionnent davantage comme des workspaces intégrés qui synchronisent les modifications vers l’origine.

Google Docs est en constante évolution, avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations. Une nouvelle fonctionnalité est en préparation, qui pourrait faciliter la gestion des modèles et la copie des documents : les blocs de construction.