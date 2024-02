Transformez votre feedback : découvrez les annotations manuscrites sur Google Docs

Il est difficile de faire mieux que Google Docs en tant qu’outil de collaboration. Le fait qu’il soit intégré à l’écosystème Google, qu’il dispose de nombreuses fonctionnalités et qu’il puisse être utilisé de n’importe où l’a aidé à s’imposer face à des concurrents de longue date tels que Microsoft Word.

Il existe de nombreuses façons d’ajouter des annotations et des commentaires aux documents dans Google Docs, mais si vous avez déjà eu besoin de le faire à l’ancienne (avec un stylo sur du papier) au lieu de le faire de façon moderne, Google Docs vous offre cette possibilité.

Google Docs vient de lancer une nouvelle fonctionnalité appelée « markups » (annotations), qui vous permet d’ajouter des commentaires à vos documents d’une manière un peu plus classique.

Cette fonctionnalité vous permet d’ajouter des annotations manuscrites à l’aide d’un stylet ou d’un doigt sur les appareils Android. Les annotations peuvent s’avérer plus utiles que les annotations classiques dans Google Documents, notamment lorsque des collègues font part de leurs commentaires sur des diagrammes et des rapports, que des enseignants commentent le travail de leurs élèves ou que des propriétaires communiquent des mises à jour sur les travaux de construction à leurs entrepreneurs.

Pour utiliser les annotations, vous devez disposer d’un appareil Android. Vous pouvez passer en mode annotations pour annoter à l’aide d’un stylo ou d’un surligneur, masquer/afficher des annotations, effacer des annotations et insérer des suggestions d’annotations. Sur les appareils iPhone et iPad, les utilisateurs ne peuvent qu’afficher les documents comportant des annotations, les supprimer ou basculer leur visibilité. De même, les utilisateurs d’ordinateurs de bureau peuvent afficher, supprimer et gérer la visibilité des annotations. Pour tester l’outil, il suffit de sélectionner l’outil dans la barre d’outils contextuelle d’un document, puis de dessiner avec le doigt ou le stylet.

Un problème

Mais il y a un problème flagrant au début de son déploiement. Bien qu’il s’agisse d’un ajout très intéressant, j’aimerais le voir également sur les ordinateurs de bureau. S’il est vrai qu’il n’est pas idéal de faire ce genre d’annotations à l’aide d’une souris, de nombreux ordinateurs portables à écran tactile ou 2-en-1 peuvent être utilisés comme une tablette et bénéficieraient grandement de cette fonctionnalité.

Le déploiement de la nouvelle fonctionnalité de Google a commencé le 27 février pour les utilisateurs inscrits à la version rapide. Les utilisateurs inscrits à la version standard de Google verront la nouvelle fonctionnalité à partir du 11 mars. Chaque déploiement prendra environ 15 jours.

Si vous ne connaissez pas votre version, dans la console d’administration, allez dans Menu > Compte > Paramètres du compte > Préférences > Préférences de publication > Nouvelles fonctionnalités pour vérifier.