Le SoC Exynos de Samsung avec un processeur à 9 cœurs fait surface dans les benchmarks

Par ailleurs, le prochain chipset Exynos 2300 devrait utiliser un semi-concept basé sur l’architecture RDNA2 d’AMD pour son GPU . D’autres détails concernant le smartphone et le chipset à venir restent mystérieux. Nous devrions en savoir plus dans les mois à venir.

Un nouveau smartphone Samsung portant le numéro de modèle SM-S919O et doté d’un processeur à 9 cœurs est apparu sur Geekbench. Le processeur comporte 1 cœur cadencé à 2,60 GHz, 4 cœurs cadencés à 2,59 GHz et 4 cœurs cadencés à 1,82 GHz, ce qui implique une configuration 1 +4 +4 . Le chipset serait le Exynos 2300.