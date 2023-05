Google cherche à transformer votre Pixel en caméra de surveillance en voiture (Dashcam)

L’application propose une série de fonctionnalités pratiques, notamment le partage d’urgence, la vérification de la sécurité et la détection des accidents de voiture. Selon certaines informations, une nouvelle fonctionnalité appelée « Dashcam » sera ajoutée, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos et du son pendant qu’ils conduisent . Les séquences enregistrées peuvent fournir des informations précieuses en cas d’accident ou de situation inattendue.

Il existe de nombreuses façons de voyager et de se déplacer, mais la voiture reste le mode de transport le plus utilisé dans le monde. Malheureusement, c’est aussi le type de transport qui provoque le plus d’accidents chaque année. C’est pourquoi des gadgets comme les caméras de tableau de bord sont des outils utiles si vous conduisez beaucoup.