Google réinvente les commentaires sur Docs, Sheets et Slides

Google, le géant de Mountain View, a récemment annoncé une série d’améliorations majeures pour les sections de commentaires de ses applications Docs, Sheets et Slides. Ces changements, prévus pour le mois prochain, visent à offrir une expérience utilisateur optimisée. Voici un aperçu des principales fonctionnalités qui seront introduites.

Dans un souci de faciliter la navigation, Google introduit de nouvelles manières d’interagir avec les commentaires. Les utilisateurs pourront accéder à ces fonctionnalités depuis l’option « Afficher tous les commentaires » sous l’onglet « Vue/Commentaires ». Cette option permettra d’ouvrir une vue complète pour examiner facilement de multiples commentaires.

La mise à jour inclut également une fonctionnalité de recherche et de filtre améliorée, conçue pour aider les utilisateurs à trouver rapidement ce qu’ils cherchent. Une liste personnalisée « Pour vous » sera ajoutée, regroupant tous les commentaires nécessitant une action.

Une fonctionnalité particulièrement utile pour Docs et Slides sera l’option d’expansion des commentaires. Les utilisateurs pourront ainsi voir les commentaires à côté du contenu du document ou de la présentation, facilitant leur révision en parallèle du contenu travaillé.

Les utilisateurs de Google Docs et Sheets bénéficieront de la capacité à minimiser les commentaires. Cette fonctionnalité réduira les commentaires en icônes, offrant une vue plus concentrée sur le contenu. Elle fournira également un aperçu incluant des informations détaillées sur les auteurs des commentaires.

Masquage des commentaires

Enfin, l’option de masquer les commentaires sera l’une des fonctionnalités les plus importantes introduites le mois prochain dans les trois applications Google : Docs, Sheets et Slides.

Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour tous les clients de Google Workspace, les abonnés individuels de Google Workspace, ainsi que pour les utilisateurs disposant de comptes Google personnels. Le déploiement est prévu pour débuter le 1er mars et devrait s’étaler sur environ 3 jours.

Ces améliorations reflètent l’engagement continu de Google à améliorer l’efficacité et l’ergonomie de ses services, en réponse aux besoins évolutifs des utilisateurs dans un environnement de travail de plus en plus numérisé.