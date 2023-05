Motorola dévoilera les nouveaux modèles Razr 40 et Razr 40 Ultra le 1er juin

Après des mois de rumeurs et de fuites non vérifiées, nous avons enfin une date de lancement pour la prochaine génération de smartphones pliables Razr de Motorola. J’ai bien dit « téléphones », car Motorola pourrait bientôt lancer deux nouveaux appareils Razr.

Motorola vient de révéler par un tweet qu’elle présentera deux nouveaux téléphones Razr le 1er juin. Le tweet, provenant du compte Twitter de Motorola, ne dure que 6 secondes, mais il montre deux smartphones pliables en arrière-plan.

L’un d’entre eux sera le Motorola Razr 40 Ultra, un appareil haut de gamme doté d’un écran externe Quick View de taille impressionnante, de spécifications de pointe et d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1. Le Motorola Razr 40 sera plus abordable, mais son écran externe Quick View sera plus petit.

La vidéo dit « Flip the Script » et mentionne la date du 1er juin pour l’annonce. Le Motorola Razr 40 Ultra haut de gamme devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution full HD+ (2 640 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz. Il est assez surprenant de constater que le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 sera sous le capot au lieu du Snapdragon 8 Gen 2. Le smartphone pliable à clapet sera livré avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. L’écran Quick View de 3,5 pouces aura une résolution presque carrée de 1 056 x 1 066 pixels.

Une batterie d’une capacité de 3 640 mAh maintiendra le smartphone allumé, et supportera une charge de 33 W. La double caméra comprend un capteur d’image Sony IMX563 de 12 mégapixels et un objectif ultra-large de 13 mégapixels doté du capteur Hi1336 de SK Hynix. L’écran interne est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels, pilotée par le capteur OmniVision OV32B40. Android 13 est préinstallé. N’oubliez pas qu’il s’agit des caractéristiques techniques du modèle haut de gamme Razr 40 Ultra, selon les rumeurs.

Motorola n’ayant pas encore lancé d’invitation officielle, nous ne savons toujours pas où cet événement aura lieu. Cependant, le tweet a également été retweeté par le compte Twitter américain de Motorola, nous donnant le premier indice que ces smartphones pliables pourraient officiellement arriver sur le marché américain, où ils seront principalement en concurrence avec les smartphones pliables de Samsung.

Il semble que le Galaxy Z Flip 5 de Samsung va devoir faire face à une concurrence plus rude cette année.