Le nouveau Bing alimenté par l’IA est désormais accessible à tous

Le lancement du moteur de recherche de Bing alimenté par l’IA il y a près de trois mois a placé Bing en tête de la course à l’IA, lui valant même le titre de meilleur chatbot d’IA par beaucoup. Cependant, comme le chatbot était en avant-première limitée, tout le monde n’y avait pas accès — jusqu’à aujourd’hui.

Microsoft met son chatbot Bing GPT-4 à la disposition de tous dès aujourd’hui, sans liste d’attente. Il vous suffit de vous connecter au nouveau Bing ou à Edge à l’aide de votre compte Microsoft pour accéder à la version open preview alimentée par GPT-4. Bien que le nouveau Bing soit ouvert à tous, il s’agit encore d’un aperçu, ce qui signifie que vos commentaires sont toujours les bienvenus et sont recherchés par Microsoft.

Dans le cadre de l’aperçu ouvert, les utilisateurs pourront non seulement accéder à toutes les fonctionnalités populaires et utiles du nouveau Bing, basé sur GPT-4, mais aussi à une tonne de nouvelles mises à jour que Microsoft a dévoilées dans un article de blog ce jeudi.

Comme pour célébrer cette nouvelle phase de Bing, Microsoft met également à jour Bing Chat avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et même la prise en charge de plug-ins.

Ce lancement de la version open preview intervient près de deux mois après que Microsoft a expérimenté la suppression de la liste d’attente pour sa nouvelle fonctionnalité Bing Chat. Le chatbot a d’abord été lancé en avant-première privée en février, et Microsoft l’a progressivement ouvert depuis.

Microsoft ajoute désormais des fonctionnalités intelligentes à Bing Chat, notamment des résultats d’images et de vidéos, de nouvelles actions Bing et Edge, un chat et un historique persistants, ainsi que la prise en charge de plug-ins. La prise en charge des plug-ins sera l’ajout clé pour les développeurs et pour l’avenir de Bing Chat.

Microsoft travaille avec OpenTable pour activer son plug-in de réservation de restaurant dans Bing Chat et WolframAlpha pour générer des visualisations. Microsoft en dira beaucoup plus lors de sa conférence Build à la fin du mois, où nous devrions avoir un meilleur aperçu de la façon dont les développeurs étendront réellement ce chatbot, comme OpenAI l’a fait avec ChatGPT en mars.