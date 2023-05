Les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Flip 5 pourraient être annoncés le 26 juillet

Après de nombreuses fuites et rumeurs, il est peut-être enfin temps pour la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung de voir le jour. Il y a peu, la date de lancement supposée des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 est apparue en ligne. Aujourd’hui, il semble que nous ayons des preuves beaucoup plus concrètes de la date de lancement.

Chaque année, Samsung présente ses smartphones pliables lors d’un événement Unpacked au mois d’août. Cette année, cela pourrait changer puisque la société prévoit de les dévoiler au cours de la dernière semaine de juillet. Avec la récente sortie du Google Pixel Fold et l’annonce du OnePlus Fold prévue prochainement, la précipitation est en quelque sorte compréhensible.

Selon un rapport coréen, l’entreprise prévoit d’organiser l’événement Galaxy Unpacked à deux endroits, et il pourrait avoir lieu en Corée en même temps qu’à New York. En effet, les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seront dévoilés lors d’un événement Unpacked à Séoul le 26 juillet, et seront mis en vente le 11 août, rapporte le média coréen The Chosun Ilbo.

Cette nouvelle initiative serait le plan de Samsung pour promouvoir la « EXPO 2030 BUSAN » avant que le pays d’accueil définitif ne soit choisi en novembre 2023. L’Italie, l’Ukraine et l’Arabie saoudite sont également dans la course. Le rapport ajoute que TM Roh, président de la division MX de Samsung, envisage activement d’organiser l’événement Unpacked à Busan pour soutenir l’exposition.

Le changement de lieu de l’événement de lancement est également une première pour les appareils pliables de Samsung. Auparavant, les événements consacrés aux appareils pliables n’avaient lieu que dans des endroits importants comme Barcelone, San Francisco et New York. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, le changement semble avoir été fait « pour des raisons pratiques telles que la reconnaissance mondiale et les effets de l’événement ».

À quoi s’attendre lors de l’événement Galaxy Unpacked ?

Pour vous rafraîchir la mémoire, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 devraient arborer un format analogue à celui de leurs prédécesseurs. Cependant, il y aura quelques mises à niveau et améliorations notables. Le plus grand changement de design sera l’écran extérieur du Z Flip 5, qui passera de 1,9 pouce à 3 pouces, couvrant ainsi la totalité du panneau extérieur. L’écran intérieur sera probablement de 6,7 pouces.

Le Z Fold 5, quant à lui, serait doté d’un écran intérieur de 7,6 pouces et d’un écran extérieur de 6,2 pouces. Parmi les autres spécifications évoquées, citons le chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, l’amélioration de la batterie, un capteur photo plus grand, une augmentation de la capacité de charge, et bien d’autres améliorations.

Outre le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, nous pouvons également nous attendre à la Galaxy Watch 6, à la série Galaxy Tab S9 et peut-être à un nouveau Galaxy Buds lors de l’événement Unpacked.