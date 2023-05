Google pourrait supprimer votre compte Gmail si vous ne vous êtes pas connecté depuis 2 ans

Cela fait quelques années que Google a annoncé qu’il commencerait à supprimer les données des comptes Google inactifs afin d’économiser de l’espace de stockage. À l’époque, cette politique n’incluait pas la suppression des comptes eux-mêmes, mais seulement d’une partie de leur contenu. Cependant, cette politique a été mise à jour et les comptes gratuits inutilisés risquent maintenant d’être complètement supprimés à la fin de l’année.

L’ancien règlement stipulait qu’à partir du 1er juin 2021, les fichiers de la suite d’applications de productivité de Google — tels que Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms et Jamboard, ainsi que Google Photos — seraient pris en compte dans le calcul des 15 Go d’espace de stockage gratuit. En outre, les comptes inactifs dans une ou plusieurs de ces applications pendant une période de 24 mois, ou qui dépassent leur limite de stockage, sont susceptibles d’être supprimés. Bien entendu, rien de tout cela ne se produirait sans que l’utilisateur en soit dûment informé, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte de données importantes.

La mise à jour des règles a été confirmée directement à 9to5Google mais n’a pas été officiellement mise à jour dans le Centre d’aide Google One où les recommandations sont actuellement documentées. Selon 9to5Google, « si un compte Google n’a pas été utilisé ou connecté depuis au moins deux ans, Google supprimera ce compte personnel et son contenu. Outre l’inaccessibilité de l’adresse électronique, les messages Gmail, les événements de l’agenda, Drive, Docs et autres fichiers de l’espace de travail, ainsi que les sauvegardes de Google Photos, seront supprimés ». Cette nouvelle pratique devrait débuter en décembre 2023 et se dérouler par étapes, en commençant par les comptes qui ont manifestement été créés, mais jamais vraiment utilisés.

Il est important de noter que, pour l’instant, Google ne prévoit pas de supprimer les comptes associés à des vidéos YouTube ou les comptes Workspace gérés par une entreprise ou une école. En outre, Google réaffirme que rien de tout cela ne se produira sans que le propriétaire du compte en soit dûment informé et que plusieurs notifications seront envoyées avant toute suppression. Il va sans dire que si vous possédez un compte Google inactif, c’est le moment de vous assurer que vous disposez d’un e-mail de récupération fonctionnel associé à ce compte et/ou de vous rendre sur le site du gestionnaire de comptes inactifs pour vous assurer que vous avez tous les atouts en main.

Ce n’est pas une mince affaire, car ce ne sont plus seulement les fichiers qui peuvent être supprimés, mais aussi l’adresse électronique. J’imagine qu’il existe un grand nombre d’anciens comptes Gmail qui sont inactifs et qui occupent des noms d’utilisateur souhaitables qui ne peuvent pas être utilisés. En fait, Google n’est pas la seule entreprise à pratiquer la purge des comptes inactifs, puisque Twitter et Microsoft s’en sont récemment préoccupés.

Une réelle préoccupation à avoir

Les comptes d’organisations, tels que ceux des entreprises ou des écoles, sont également à l’abri. Cela dit, les organisations sont censées disposer d’un compte organisationnel spécial. Si vous utilisez un compte personnel pour votre travail, Google pensera qu’il s’agit d’un compte personnel !

Pour que votre compte reste « actif », Google vous suggère de vous connecter régulièrement et d’interagir avec des services tels que Gmail, YouTube, Drive, Photos, etc. Vous devriez également définir un e-mail de récupération pour tous les comptes auxquels vous tenez (Google vous demandera de le faire lors de la connexion). Notez que les comptes liés à un téléphone Android sont considérés comme actifs, tout comme ceux qui conservent un abonnement Google One.