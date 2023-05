Home Assistant transformera votre Raspberry Pi en assistant de maison connectée

De nos jours, il semble que tout, même les objets d’usage courant tels que les réfrigérateurs et les prises de courant, puisse être amélioré grâce à la technologie de la maison connectée. De nombreuses tâches quotidiennes épuisantes qui prenaient beaucoup de temps peuvent désormais être automatisées sans la moindre hésitation.

La maison connectée en est l’un des meilleurs exemples, car ces systèmes vous permettent de contrôler votre maison et ses appareils quotidiens à distance. Avec une maison intelligente ou connectée, vous pouvez automatiser des appareils tels que les lumières, les thermostats et les stores pour qu’ils fonctionnent à tout moment, sans jamais lever le petit doigt.

La plupart des appareils de la maison connectée nécessitent une connexion à un serveur sur le cloud avant d’être utilisés, ce qui peut poser des problèmes de confidentialité puisqu’ils stockent des données sur l’activité de vos appareils connectés. Mais que se passerait-il si vous pouviez utiliser vos appareils de la maison connectée sans services sur le cloud ? Il s’avère que c’est possible grâce à une application gratuite qui peut être installée sur un Raspberry Pi.

Qu’est-ce que Home Assistant ?

Home Assistant est une application open source entièrement gratuit qui peut être utilisé pour les maisons connectées et l’automatisation. Il vous permet de contrôler vos appareils connectés en les connectant à un réseau local, sans avoir besoin d’un serveur sur le cloud ou d’une connexion Internet, ce qui protège votre vie privée et garantit la fiabilité.

Outre le contrôle local, Home Assistant possède de nombreuses autres fonctionnalités qui en font une bonne solution pour la maison connectée. L’une d’entre elles est la gestion de l’énergie domestique, qui vous permet de suivre votre consommation d’énergie et de rester au fait de vos coûts énergétiques — et peut-être même de les réduire. Si votre maison est alimentée par le réseau et par une source d’énergie alternative telle que des panneaux solaires, Home Assistant peut également vous aider à optimiser votre consommation. Par exemple, si vos panneaux solaires produisent de l’énergie excédentaire, vous pouvez l’économiser pour l’avenir à l’aide des outils inclus dans le logiciel.

Un autre avantage de ce logiciel de domotique est qu’il prend en charge l’intégration de plus de 1 000 appareils de la maison connectée, qui sont facilement identifiés et configurés une fois connectés au réseau. Les tags du logiciel Home Assistant portent la domotique à de nouveaux sommets, la fonctionnalité vous permettant de faire des choses comme ouvrir des portes, jouer de la musique ou des séries TV, contrôler les lumières, et bien plus encore, simplement en scannant les tags.

Utiliser un Raspberry Pi pour configurer Home Assistant

Le système d’exploitation Home Assistant peut être installé et utilisé sur pratiquement n’importe quel ordinateur. Cependant, il existe une option bien plus pratique que de s’en tenir à un ordinateur portable ordinaire — vous pouvez l’installer sur un Raspberry Pi. Après tout, ces petits ordinateurs bon marché peuvent faire tourner Linux et être utilisés avec un écran d’ordinateur standard, une souris et un clavier.

Ce dispositif utile peut non seulement être utilisé comme un ordinateur traditionnel, mais aussi comme un moyen d’expérimenter l’Internet des Objets (IoT). Les Raspberry Pi sont dotés d’un ensemble de broches d’entrée et de sortie à usage général qui peuvent être utilisées pour connecter et contrôler des composants électroniques dans le cadre de l’informatique physique ou de l’utilisation d’ordinateurs pour interagir avec des objets du monde réel.

Le faible coût et la faible consommation d’énergie du Raspberry Pi en font une bien meilleure alternative aux autres ordinateurs lorsqu’ils sont utilisés comme assistants pour la maison connectée. Vous aurez besoin de quelques éléments avant de commencer à configurer votre maison connectée avec un Raspberry Pi, notamment un Raspberry Pi 4 ou 3 avec au moins 2 Go de RAM, une carte Micro SD avec une mémoire d’au moins 32 Go et un câble Ethernet.

Une fois que vous disposez de ces composants, il vous suffit de suivre les instructions du site Web de Home Assistant pour transformer votre Raspberry Pi en une station de travail pour votre maison connectée.