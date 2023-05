Microsoft mettra automatiquement à jour les utilisateurs de Windows 10 21H2

Microsoft a récemment informé ses utilisateurs, par le biais de la mise à jour du Centre de messages Windows, que la prise en charge de la version 21H2 de Windows 10 s’achèvera le mois prochain.

Cela signifie que les utilisateurs ne recevront plus de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités supplémentaires après cette date. À partir de début 2021, Microsoft a modifié son cycle de mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 en un cycle annuel, et a garanti que les mises à jour seraient fournies jusqu’en octobre 2025.

Mise à jour automatique vers la version 22H2 de Windows 10

À l’issue de la prise en charge de Windows 10 version 21H2, Microsoft mettra automatiquement à jour les utilisateurs vers Windows 10 version 22H2, même s’ils n’ont pas exprimé de préférence pour cette version. Cette mise à jour aura lieu à une date non précisée après la fin de l’assistance.

À l’arrivée de la mise à jour de sécurité de juin 2023, les éditions Home, Pro, Pro Education et Pro Workstation de Windows 10 21H2 cesseront de bénéficier d’un service et d’une assistance. Par conséquent, elles ne recevront plus de mises à jour de sécurité et de preview visant à les protéger contre les menaces de sécurité.

Bien que la version 22H2 de Windows 10 soit la version finale du système d’exploitation, elle continuera à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu’au 14 octobre 2025. Toutefois, les utilisateurs professionnels bénéficieront de quelques années de support supplémentaires. Les utilisateurs qui continueront à utiliser Windows 10 au-delà de la date désignée devront peut-être rechercher des correctifs auprès d’entités tierces telles que 0patch afin de garantir une protection continue de la sécurité.

Transition vers Windows 11

Bien que Microsoft encourage l’adoption de Windows 11, elle impose actuellement la mise à niveau vers Windows 10 version 22H2 à ceux qui utilisent la version obsolète. Cette approche est conforme à l’objectif de Microsoft d’encourager les utilisateurs à migrer vers le système d’exploitation le plus récent.

Depuis janvier, Microsoft a cessé de vendre des licences pour Windows 10 Home, Pro et Workstation sur son site Web pour les téléchargements numériques grand public. Par conséquent, les appareils fonctionnant avec ces versions ne recevront plus les mises à jour mensuelles de sécurité et de preview de Microsoft, exigeant d’autres méthodes pour se protéger contre les dernières menaces de sécurité.

Microsoft a annoncé la mise à jour :