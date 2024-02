Windows se dote de superpouvoirs photo grâce à l’IA générative de Microsoft

Dans un monde où la photographie numérique et l’intelligence artificielle (IA) se rencontrent de plus en plus, Microsoft franchit un pas de géant avec l’introduction de la fonctionnalité « Generative Erase » pour les PC Windows.

Cette innovation permet d’effectuer des retouches photo magiques directement depuis l’application Photos intégrée à Windows, rivalisant ainsi avec les fonctionnalités similaires de Google et Samsung.

La particularité de « Generative Erase » réside dans sa capacité à éliminer sélectivement des éléments indésirables sur les photos, comme la laisse d’un chien ou des personnes apparaissant accidentellement en arrière-plan. Cette prouesse est rendue possible grâce à la puissance de l’IA générative, ouvrant ainsi la porte à une multitude de possibilités créatives sans nécessiter d’équipements spécifiques.

Ce qui distingue encore plus cette fonctionnalité, c’est son accessibilité. Microsoft prévoit de l’introduire non seulement sur Windows 11 mais également sur Windows 10, ainsi que sur les appareils Arm64, assurant ainsi une large compatibilité. Les outils d’édition IA, y compris la suppression d’arrière-plan, seront initialement disponibles pour les membres du programme Windows Insider, avant une implémentation plus large. La version de l’application Photos doit être mise à jour au numéro de version 2024.11020.21001.0 ou supérieur pour en bénéficier.

Cependant, Microsoft n’a pas précisé si les photos éditées par IA incluraient des métadonnées ou des filigranes pour les distinguer des originaux non édités. Cette question soulève des considérations importantes concernant la reconnaissance et l’authenticité des images dans l’ère numérique.

Une nouvelle ère

L’intégration de l’IA dans les outils d’édition photo standard sur les PC Windows représente un changement significatif dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs images. Alors que les fonctionnalités avancées d’édition photo étaient traditionnellement l’apanage des professionnels disposant de logiciels spécialisés, elles deviennent désormais accessibles à un public beaucoup plus large. Ce mouvement vers une démocratisation de l’édition photo avancée est un témoignage de l’évolution rapide de la technologie et de son intégration dans notre quotidien.

En offrant ces outils innovants à tous les utilisateurs de Windows, Microsoft ne se contente pas de suivre la tendance des smartphones haut de gamme, mais positionne également les PC Windows comme des plateformes créatives de premier plan dans le domaine de la photographie numérique. L’avenir de l’édition photo semble prometteur, avec des possibilités illimitées façonnées par l’IA.