Windows 10 ajoute encore plus de widgets à son écran de verrouillage

Alors que Windows 11 est depuis longtemps au centre des préoccupations de Microsoft, le géant du logiciel a commencé à ajouter de nouveaux widgets à l’ancien Windows 10.

En janvier, les mises à jour ont commencé avec KB5034203 qui a vu une mise à jour du widget météo de l’écran de verrouillage, ainsi que quelques corrections de bugs réguliers. Aujourd’hui, le géant de la technologie ajoute des widgets supplémentaires pour les utilisateurs du système d’exploitation sorti en 2015.

Il s’agit notamment de trafic, de sports, de finances, et plus encore, qui s’affichent sur un ID de fonctionnalité caché qui ressemble à la page d’accueil de MSN.

Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage. Il est possible que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour tous les utilisateurs, car elle est déployée progressivement.

Le Windows Insider qui se fait appeler @PhantomOfEarth sur X a offert un aperçu de l’écran de verrouillage mis à jour. Ils disent : « Des cartes supplémentaires pour l’écran de verrouillage, telles que finances et sports, sont déployées pour Windows 10 dans KB5035941 (19 045,423 5)… ».

It seems like your options are either all of the cards (including weather) or none of them. It would be nice if a way to choose what you want to see was present. pic.twitter.com/97Ir0vgebY

— PhantomOcean3 🌳 (@PhantomOfEarth) March 19, 2024