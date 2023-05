Les Beats Studio Buds+ arrivent avec un meilleur son et une meilleure batterie pour 199,95 euros

Comme le suggéraient les rumeurs et les fuites, Apple a annoncé aujourd’hui ses nouveaux Beats Studio Buds+ améliorés, avec une multitude d’améliorations pour seulement 199,95 euros. L’atténuation du bruit, la fidélité audio et l’autonomie de la batterie ont été considérablement améliorées, et une amusante nouvelle option de couleur transparente a été proposée.

S’appuyant sur le succès des Studio Buds originaux de 2021, les nouveaux Buds+ sont meilleurs sur toute la ligne et offrent une excellente expérience sans fil, ce qui explique qu’ils soient un peu plus chers que la génération précédente.

Les nouveaux Beats Studio Buds+ d’Apple sont disponibles en crème, en noir/or et dans un nouveau modèle transparent très soigné.

Selon le communiqué de presse, le modèle « + » est doté de trois nouveaux évents acoustiques pour des performances audio améliorées (et plus équilibrées). En outre, ces évents réduisent la pression sur l’oreille pour un port confortable, ce qui est très appréciable étant donné l’autonomie améliorée de 36 heures de la batterie.

À titre de comparaison, les Studio Buds d’origine ne duraient que 8 heures environ, ou jusqu’à 24 heures avec l’étui de chargement fourni. Les Buds+ ont une autonomie de plus de 9 heures en utilisation continue ou de 36 heures avec l’étui. Apple n’a pas mis à jour les chiffres de la batterie lorsque l’ANC est activé, mais les Beats Studio Buds+ disposent d’un nouveau mode « Charge rapide » qui vous permet d’écouter une heure au bout de 5 minutes de charge seulement.

En ce qui concerne l’annulation active du bruit, Apple a ajouté des microphones et des évents trois fois plus grands que ceux de la première génération, ce qui, selon la marque, rend l’ANC 1,6 fois plus puissant, double les performances du mode Transparence et permet d’obtenir des basses impressionnantes. Ces caractéristiques devraient leur permettre de s’aligner sur le reste de la concurrence en matière d’écouteurs.

Disponible dès aujourd’hui

Les Studio Buds+ disposent également de quatre tailles d’embouts en option pour s’adapter à un plus grand nombre d’oreilles ou pour aider les utilisateurs à obtenir un ajustement parfait pour une utilisation tout au long de la journée. Comme d’habitude, les utilisateurs d’Apple peuvent profiter de l’Audio Spatial, sans oublier le Dolby Atmos pour une expérience d’écoute plus immersive.

Les nouveaux Beats Studio Buds+ d’Apple fonctionnent avec iOS et Android, y compris la technologie Fast Pair de Google, les commandes vocales, le support Localiser, ainsi que la personnalisation et les mises à jour logicielles avec l’application Beats. Vous pouvez vous procurer une paire à partir d’aujourd’hui dans l’une des trois couleurs au prix de 199,95 euros dans l’Apple Store.