Google Magic Editor : est-ce l’outil magique de retouche d’images par IA que nous attendions ?

L’entreprise technologique n’a peut-être pas connu une ascension fulgurante lors de la sortie de Bard , mais Google cherche à compenser cela en présentant sa dernière technologie d’IA qui permettra aux utilisateurs d’accéder à de meilleurs outils et à de meilleures expériences. Dans cette nouvelle ère de l’IA de Google, le Magic Editor est l’un des nombreux outils proposés par l’entreprise, qui aidera les utilisateurs à éditer des images et à les améliorer pour leurs publications ou leurs souvenirs.

La conférence I/O 2023 a été un événement majeur pour Google, car l’entreprise a tout fait pour présenter ce qu’elle a développé au cours de l’année écoulée et ce qu’elle est prête à offrir au public pour qu’il l’utilise bientôt dans le cadre de ses expériences. La société est allée au-delà de ses annonces lors de l’événement, offrant au monde de nouvelles expériences avec l’IA, ses produits, Android, et plus encore.

Comme l’a démontré Google lors de la conférence I/O 2023, les Googlers n’ont utilisé que la photo d’une femme près des chutes d’eau et ont supprimé les sujets à l’arrière-plan. Le fait de toucher le sujet ou l’arrière-plan permet d’améliorer les images à l’aide de l’IA, avec différentes fonctions telles que la correction des vêtements, l’éclaircissement du ciel en arrière-plan et la sélection d’une image à déplacer pour un meilleur cadrage.

Pour l’instant, elle arrivera plus tard dans l’année et pour certains utilisateurs de Pixel seulement dans son développement précoce , centré sur la plateforme Android qui permet un meilleur accès aux utilisateurs.

Le Magic Editor de Google ne s’appuie pas sur la magie pour apporter aux utilisateurs de meilleures images et améliorer les différents éléments de la photo, car il est basé sur le développement de l’IA de Google qui a été présenté la semaine dernière. La société a déclaré que dans son application Photos, il y avait déjà des outils qui offraient ces expériences aux utilisateurs, comme la Gomme magique et Photo Unblur.

Google a divisé la I/O 2023 en segments centrés sur ses produits et fonctionnalités, mais l’autre moitié était centrée sur les développements de l’entreprise en matière d’IA qui seront bientôt disponibles pour le monde entier. L’un des développements les plus emblématiques est Magic Editor , une suite d’édition d’images alimentée par l’IA qui aidera les utilisateurs à appliquer instantanément des modifications sans avoir à s’en préoccuper .