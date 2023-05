Le Galaxy Z Flip 5 sera compatible avec la plateforme DeX

Cette année, Samsung ajoute quelque chose de nouveau à sa gamme de smartphones pliables à clapet. Et ce, après que les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Flip 4 aient été les smartphones pliables les plus vendus en 2021 et 2022. Selon SamMobile, le Galaxy Z Flip 5 de cette année sera compatible avec DeX, ce qui permettra aux utilisateurs de connecter à l’appareil un écran, un clavier et une souris.

En d’autres termes, le Galaxy Z Flip 5 sera en mesure d’offrir aux utilisateurs une expérience de bureau. Bien sûr, cela inclut une interface utilisateur de bureau.

Il s’agit là d’une bonne nouvelle si vous prévoyez d’acheter la prochaine version du smartphone pliable à clapet. Mais qu’en est-il si vous possédez un modèle plus ancien ? Les intentions de Samsung ne sont pas claires, mais on peut certainement s’attendre à ce que l’entreprise aborde cette question lors du prochain événement Unpacked qui, selon les rumeurs, devrait avoir lieu dès la troisième semaine de juillet. La prise en charge de DeX n’est pas le plus grand changement attendu sur le Galaxy Z Flip 5.

Lorsque Samsung a lancé le Galaxy Z Flip, le fabricant a été immédiatement critiqué pour avoir équipé l’appareil d’un écran de couverture incroyablement petit de 1,1 pouce, ce qui a certainement limité ses capacités et n’a pas été à la hauteur de l’écran Quick View de 2,7 pouces du Motorola Razr. Cette année, le Galaxy Z Flip 5 sera doté d’un énorme écran de 3,4 pouces qui devrait être beaucoup plus utile au propriétaire de l’appareil. Selon les rumeurs, ce nouvel écran aurait une résolution de 720 x 748 pixels.

Bien qu’il s’agisse d’une amélioration bienvenue, ce n’est toujours pas le plus grand écran externe sur un smartphone pliable à clapet, puisque le Motorola Razr 40 Ultra haut de gamme devrait être équipé d’un écran Quick View de 3,5 pouces légèrement plus grand. Selon les rumeurs, Samsung permettra à l’écran de couverture plus grand d’ouvrir des applications, d’interagir avec les notifications, les alertes et les messages, et éventuellement de prendre des selfies en utilisant l’écran externe comme viseur.

Le véritable attrait sera son écran de couverture

Le Galaxy Z Flip 5 aura très probablement le Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy sous le capot et l’écran interne devrait garder la même taille de 6,7 pouces arborant une résolution full HD+ (1080 p).

Bien que la capacité à prendre en charge DeX soit certainement un plus, je me fais pas d’illusions sur ce qui pourrait stimuler les ventes du Galaxy Z Flip 5 cette année ; il s’agirait de l’écran de couverture plus grand. Et d’ailleurs, pour répondre à votre question, oui, la gamme Galaxy Z Fold a toujours inclus le support DeX.