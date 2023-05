Apple teste déjà les puces M3 et M3 Pro en 3 nm pour les MacBook et les iMac

Selon un rapport de Bloomberg, Apple se prépare à lancer ses nouveaux Mac M2 tout en testant ses processeurs M3. Au début de l’année, Apple a lancé un nouveau Mac mini équipé de puces M2 et M2 Pro.

Apple effectue des tests sur les Mac de nouvelle génération équipés de processeurs M3, alors que les machines basées sur les processeurs M2 n’ont pas encore été commercialisées. Cette démarche vise à garantir la compatibilité des puces M3 avec les applications tierces et à susciter l’enthousiasme des consommateurs pour les nouveaux Mac.

L’une des améliorations les plus importantes concerne le processus de fabrication. Par rapport à la gamme M2 basée sur le processus TSMC amélioré de 5 nm, la série M3 fera un grand bond en avant de 3 nm. Théoriquement, cela se traduit par une augmentation significative des performances brutes et de l’efficacité énergétique. Mais en plus de la mise à niveau inhérente à la technologie de fabrication, Apple prépare également la génération M3 à une amélioration de l’architecture du cœur.

Selon les données recueillies par un développeur de l’App Store et communiquées dans la populaire lettre d’informations Power On, l’une des versions de la puce M3 testée comporte 12 cœurs de processeur, 18 cœurs graphiques et 36 Go de mémoire. Le processeur comprend 6 cœurs de haute performance et 6 cœurs d’efficacité, tandis que la puce devrait fonctionner dans un MacBook Pro haut de gamme avec le prochain macOS 14.0. Le M3 Pro devrait également être la version de base de la puce M3 qui arrivera l’année prochaine.

Le M3 Pro est une amélioration de la puce M2 Pro, qui comporte 10 cœurs de processeur (6 cœurs haute performance/4 cœurs à faible consommation d’énergie), 16 cœurs graphiques et 32 Go de mémoire. Si le M3 Pro est bien la puce M3 de base, il devrait présenter une augmentation du nombre de cœurs analogue à celle du passage du M1 Pro au M2 Pro. Cela implique une augmentation de 2 cœurs de CPU à faible consommation d’énergie et 2 cœurs supplémentaires pour les graphiques. La configuration haut de gamme devrait disposer de 4 Go de mémoire supplémentaire par rapport au M2 Pro.

M3 Max et M3 Ultra

Si le M3 Max est comparable au M2 Max (comparé au M1 Max), il pourrait avoir jusqu’à 14 cœurs de CPU et plus de 40 cœurs graphiques, tandis que le M3 Ultra pourrait atteindre 28 cœurs de CPU et plus de 80 cœurs graphiques, contre une limite de 64 cœurs pour le M1 Ultra. La puce M3 est fabriquée selon un processus de fabrication à 3 nanomètres, ce qui permet d’obtenir des puces plus denses, capables d’intégrer davantage de cœurs dans un petit processeur.

Selon Mark Gurman, les premiers Mac équipés de puces M3 devraient arriver vers la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. En attendant, l’entreprise se prépare à lancer cet été un MacBook Air 15 pouces équipé d’une puce M2, et développe également des iMac équipés de puces M3, des MacBook Pro haut de gamme et bas de gamme, ainsi que des MacBook Air.