Les images du Motorola Razr 40 Ultra font surface dans d’autres couleurs

Motorola serait en train de développer une nouvelle version de son smartphone pliable Razr qui devrait être lancé prochainement. Diverses fuites et rumeurs ont laissé entrevoir la possibilité d’une sortie prochaine de deux modèles, tandis qu’au début du mois, les spécifications détaillées de l’appareil ont été révélées.

Un nouveau lot d’images montrant le Motorola Razr 40 Ultra sous tous les angles en trois coloris — noir, bleu et magenta/rouge — a fait surface en ligne. Evan Blass a posté les images, offrant des visuels de haute qualité de l’appareil pliable.

Bien qu’il n’y ait rien de particulièrement nouveau dans les images, elles fournissent l’aperçu le plus détaillé à ce jour du gadget pliable. Comme les précédentes fuites, le Razr 40 Ultra est doté d’un écran complet qui se replie pour révéler un écran extérieur qui domine le couvercle.

Cet écran extérieur entoure les deux caméras principales et le flash LED, offrant un design futuriste et saisissant, ce qui en fait le design le plus excitant à ce jour pour le facteur de forme « flip ». Cet écran Quick View qui, avec ses 3,5 pouces, est le plus grand écran externe de tous les appareils pliables à clapet de cette année. Les précédentes générations de modèles Razr sont dotées d’un écran Quick View de 2,7 pouces. Il est presque carré et affiche une résolution de 1 056 x 1 066 pixels.

L’appareil pourrait être doté d’un écran AMOLED doté de la technologie HDR, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 144 Hz, et d’une résolution de 2 640 × 1 080 pixels. Il dispose également d’un écran secondaire à l’arrière qui peut être personnalisé. L’appareil est équipé de deux caméras extérieures, un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra grand-angle de 13 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Un lancement en juin

Le Snapdragon 8+ Gen 1 serait le processeur d’application sous le capot. L’appareil sera équipé d’une mémoire vive de 12 Go et d’un espace de stockage de 512 Go.

Il devrait prendre en charge la double carte SIM/eSIM, la bande ultra-large, la NFC et un capteur d’empreintes digitales. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 3 640 mAh avec un support de charge de 33 W et devrait fonctionner sous Android 13.

Le Motorola Razr 40 Ultra pourrait être dévoilé dans quelques semaines en même temps que le Motorola Razr 40.