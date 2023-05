Le créateur de ChatGPT, OpenAI, approche du record de 1 milliard d’utilisateurs uniques par mois

« Nous pensons que l’IA jouera un rôle important dans plus de 50 % des entreprises au cours des cinq prochaines années, et c’est pourquoi nous cherchons à intégrer ces avancées technologiques dans nos activités quotidiennes ainsi que dans la géolocalisation stratégique de notre entreprise », précise Katanic.

Cela témoigne de l’intérêt manifeste du public pour les solutions basées sur l’IA, que les législateurs s’empressent de réglementer avant qu’elles ne s’enfoncent dans des territoires inexplorés, tels que les droits d’auteur sur les œuvres d’art et les défis éthiques. Les débats sur l’IA divisent, mais il y a une chose sur laquelle nous sommes probablement tous d’accord : l’IA n’est plus l’avenir, c’est le présent .

Stefan Katanic, PDG de Veza Digital, a commenté ces résultats : « Le phénomène ChatGPT s’est répandu comme une traînée de poudre à la fin de l’année 2022 et nous nous attendons à ce qu’il batte bientôt tous les records en étant le site Web le plus rapide à atteindre 1 milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans un laps de temps incroyablement court ».

Au cours du mois de mars, un total de 847,8 millions de visiteurs uniques a accédé au site Web d’OpenAI, ce qui lui a permis de gagner 9 places dans le classement mondial et de se hisser au 18e rang. Le mois précédent, le site avait fait un bond encore plus important, passant de la 51e place à la 27e place du classement des sites Web les plus visités au monde, soit une progression de 24 places.

VezaDigital, l’une des principales agences de Webflow, a analysé les statistiques de trafic des 50 sites Web les plus visités en mars, sur la base des données de Similarweb. Elle a découvert que le volume de trafic d’openai.com avait augmenté de 54,21 % en l’espace d’un mois , ce qui représente la plus forte augmentation de tous les sites Web les mieux classés au monde.

Une nouvelle étude a révélé que OpenAI est actuellement le site Web qui connaît la plus forte croissance parmi les 50 sites les plus visités de la planète . Quelques mois seulement après le lancement du robot conversationnel ChatGPT , openai.com approche rapidement le milliard de visiteurs uniques par mois .