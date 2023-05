Le Dyson Airstrait peut lisser même vos cheveux mouillés !

Plus de trois ans après le lancement de son dernier appareil de coiffure — le Corrale sans fil en 2020 — Dyson revient avec un nouvel outil capillaire. Après, le futur Gen5Detect, Dyson a ajouté un nouveau lisseur à cheveux, le Airstrait, à son portefeuille mondial. Ce qui peut attirer votre attention, c’est sa capacité à lisser les cheveux même lorsqu’ils sont mouillés. Cela n’a pas l’air compliqué, n’est-ce pas ?

Le nouveau lisseur Airstrait de Dyson fonctionne de manière à sécher les cheveux tout en les lissant. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser d’abord un sèche-cheveux, ce qui constitue un véritable soulagement.

Comment fonctionne l’appareil ? L’appareil est équipé de deux bras (avec des ouvertures de 1,5 mm) qui créent une « lame d’air » à grande vitesse à un angle de 45 degrés. Ce flux d’air permet au lisseur d’exercer sa magie sans que la chaleur n’entre en jeu, puisqu’il n’y a pas de plaques chauffantes.

Le Airstrait est doté d’une fonction de contrôle de la chaleur, qui permet de limiter la température du flux d’air afin de réduire les dommages causés aux cheveux et les frisottis. De plus, la brillance naturelle est également préservée.

En ce qui concerne les détails techniques, le Dyson Airstrait est équipé d’un petit moteur Hyperdymium compact. Son hélice à 13 lames tourne jusqu’à 106 000 tr/min, ce qui permet de libérer jusqu’à 11,9 litres d’air par seconde et de générer une pression d’air de 3,5 kPa, suffisante pour lisser et sécher les cheveux simultanément.

Pas encore disponible en France

L’appareil est doté d’un mode humide et d’un mode sec. Le mode humide comporte trois niveaux de chaleur (80 °C, 110 °C et 140 °C) et le mode sec en comporte deux (120 °C et 140 °C). Le débit d’air peut être faible ou élevé. Un mode « Cool » permet de régler les cheveux.

Le lisseur Dyson Airstrait est vendu au prix de 499,99 dollars et est disponible aux États-Unis. Reste à savoir s’il arrivera en France.