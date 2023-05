Voici la série Huawei Watch 4 avec son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouces et un boîtier en titane

Huawei a annoncé le lancement de ses dernières smartwatches de la série Watch 4. Ces montres sont dotées d’un écran saphir LTPO de 1,5 pouce et d’un châssis en titane, entre autres caractéristiques. Il convient de noter que cette annonce intervient après la récente sortie mondiale du P60 Pro et du Mate X3.

La série Huawei Watch 4 se décline en trois versions différentes, chacune avec un bracelet unique — fluoroélastomère noir, alliage de titane et cuir marron. Parmi les modèles de la série, la Watch 4 Pro se distingue par son boîtier en titane de 48 mm, son écran LTPO AMOLED de 1,5 pouce recouvert d’un verre en saphir et son poids incroyablement léger de 48 g seulement. En revanche, la Watch 4 est légèrement plus petite, avec un boîtier en acier inoxydable de 46 mm.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Huawei Watch 4 Pro est sa technologie TruSeen 5.0, qui offre une série de fonctions de santé, telles que la détection de la rigidité artérielle, la détection de la température de la peau, l’ECG, la surveillance de la SpO2, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi TruSleep.

La montre est dotée d’une fonction « retour d’itinéraire », d’un coach de course IA et d’une fonction de détection de chute d’une simple pression pour obtenir de l’aide en cas d’urgence. Les deux montres offrent une fonction d’appel Bluetooth et un support e-SIM, ainsi qu’un microphone et un haut-parleur intégrés, à des fins de communication.

Un aperçu de la santé

En outre, la Huawei Watch 4 Pro et la Watch 4 offrent toutes deux une fonction pratique « d’aperçu de la santé en sept points en une minute ». Cette fonction fournit un résumé rapide de sept mesures différentes, y compris la fréquence cardiaque 24/7, la SpO2, le stress, la température de la peau, l’ECG, la rigidité artérielle et les données respiratoires.

Toutes les données de suivi de la santé sont sauvegardées et peuvent être consultées sur l’application Huawei Santé pour faciliter le suivi, ainsi que les mises à jour logicielles. En outre, les deux montres prennent en charge les cadrans de montre basés sur le cloud et d’autres fonctionnalités.

En outre, la Huawei Watch 4 Pro et la Watch 4 sont équipées d’une compatibilité eSIM et d’un GPS intégré, ainsi que de nombreuses autres fonctions utiles telles que le mode parcours de golf et le mode de plongée libre. De plus, elles offrent une résistance à l’eau de 50 mètres et une autonomie de batterie de 4,5 jours ou 21 jours en mode d’autonomie ultra-longue pour la version Pro et de 3 jours ou 14 jours en mode d’autonomie ultra-longue pour la Watch 4 classique.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch 4 coûte 449 euros et est livrée avec un bracelet noir en élastomère fluoré. La Huawei Watch 4 Pro a un prix de départ de 699 euros pour le bracelet en titane et de 549 euros pour le bracelet en cuir marron.

Les montres seront disponibles en prévente le 8 juin 2023 et seront mises en vente dans le monde entier le 22 juin 2023.