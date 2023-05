IO 2023 : la nouvelle application Google Home est enfin disponible

Les maisons intelligentes sont censées faciliter la vie, mais elles finissent souvent par se transformer en un fouillis d’applications individuelles, de commandes maladroites et d’appareils rebelles. Google entend remédier à tout cela, et une nouvelle version de l’application Home pourrait mettre fin à la plupart de vos problèmes de maison connectée. De nouveaux appareils et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutés à l’application, et l’ensemble a été redessiné pour la rendre beaucoup plus conviviale.

Comme on peut s’y attendre, Matter est au centre de la plupart des changements apportés à l’application Home, tout comme Google et beaucoup d’autres espèrent qu’elle sera au centre de l’utilisation des maisons connectées une fois qu’elle aura pris son envol. L’entreprise tente depuis un certain temps d’aligner son logiciel sur le standard de la maison connectée, et cela semble se poursuivre avec la dernière mise à jour. Un certain nombre de fonctionnalités ont été mises en œuvre, qui devraient rendre la norme de la maison connectée plus attrayante et plus facile à utiliser. Les contrôleurs de plus de 60 types d’appareils ont été mis à jour. Les changements ne se limitent pas aux utilisateurs d’Android. Les fans d’Apple utilisant iOS 16.5 peuvent désormais contrôler leurs appareils Matter via la version iOS de l’application Google Home.

L’attente est terminée : certains utilisateurs de Google Home peuvent enfin essayer la nouvelle application Google Home. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version publique de l’application Google Home, vous pouvez vous inscrire facilement dans l’application elle-même.

Pour commencer, vous devez demander une invitation dans l’application Google Home pour Android et iOS, ce qui nécessite quelques étapes, comme j’explique ci-dessous. Le processus n’est pas non plus immédiat, car certaines personnes ont dû attendre un certain temps avant d’être acceptées, alors préparez-vous à patienter.

Si vous avez accès à la preview, rendez-vous d’abord dans le menu Paramètres de Google Home Vous y verrez l’option Preview Publique dans la rubrique Général Vous pouvez ensuite cliquer sur Demander une invitation pour essayer la preview L’application Google Home s’ouvre sur un bouton « Demander une invitation »

Des nouveautés sur l’écran d’accueil

Une fois que vous vous serez inscrit et que vous serez prêt à partir, vous pourrez utiliser toute une série de nouvelles fonctionnalités, comme les nouvelles pages « Favoris ». Ce nouveau paramètre facilite la mise en favoris d’appareils, de caméras et, à l’avenir, d’automatismes, afin que vous puissiez y accéder rapidement et voir des livestreams lorsque vous ouvrez l’application.

Parallèlement, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité Espaces pour vérifier et contrôler rapidement des appareils analogues tels que des lumières, des appareils Wi-Fi et des caméras.

Vous pouvez également activer de nouveaux déclencheurs pour les routines de ces appareils connectés. Cela signifie que vous pouvez utiliser un capteur de mouvement pour allumer les lumières et votre téléviseur lorsque vous entrez dans une pièce, ou demander à votre aspirateur robot et à vos caméras de sécurité de s’allumer lorsque vous verrouillez votre porte.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une version preview publique et qu’il est possible que vous rencontriez des bugs. Google demande aux utilisateurs de lui faire part de ces problèmes et d’autres commentaires via le bouton « Soumettre un commentaire » de l’application.

Mais si vous n’êtes pas du tout fan des nouveaux changements, ne vous inquiétez pas. Pour l’instant, vous pouvez toujours revenir à la version stable actuelle de l’application en révoquant l’invitation dans les Paramètres.