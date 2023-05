Fairbuds XL : un casque supra-auriculaire réparable avec ANC & 30h d’autonomie

Après quelques fuites, l’équipe de Fairphone a officiellement présenté aujourd’hui ses premiers écouteurs supra-auriculaires modulaires. Au prix de 249 euros, ils veulent offrir une alternative facilement réparable et fabriquée de manière équitable aux écouteurs haut de gamme de Sony et Bose — y compris la réduction active du bruit.

Les Fairbuds XL de Fairphone sont disponibles dès maintenant dans le commerce. Il s’agit d’une paire d’écouteurs supra-auriculaires qui doivent non seulement offrir un son exceptionnel et une annulation active du bruit (ANC), mais qui peuvent aussi être facilement réparés par l’utilisateur lui-même grâce à la disponibilité aisée de pièces de rechange.

Là encore, Fairphone mise sur une production dans des conditions socialement équitables et sur des matériaux respectueux de l’environnement et issus d’un approvisionnement équitable.

Des matériaux recyclés en abondance, une production équitable

Selon Fairphone, les nouveaux écouteurs sont notamment fabriqués avec de « l’or équitable », du « cuir végétalien » et d’autres matériaux recyclés, le plastique pour le boîtier et l’aluminium pour les éléments structurels comme les éléments de base de l’arceau étant issus à 100 % du recyclage. Il en va de même pour la housse de transport et son matériau en polyester et en nylon.

Les Fairbuds XL de Fairphone doivent également convaincre sur le plan technique. Les développeurs ont coopéré pour le réglage avec la société Sonarworks, qui a déjà été récompensée à plusieurs reprises par un Grammy Award pour ses prestations techniques en matière de son. Les Fairbuds XL possèdent un haut-parleur de 40 mm et prennent en charge l’ANC comme précisé ci-dessus.

Les écouteurs devraient offrir jusqu’à 26 heures d’autonomie lorsque la réduction du bruit est activée. Sans ANC, l’autonomie passe à 30 heures, tandis que la durée de veille est estimée à 320 heures. Ceci est rendu possible par une batterie d’une capacité de 800 mAh, qui peut apparemment être remplacée sans trop d’efforts en cas de besoin.

La connexion à l’appareil hôte se fait par Bluetooth 5.1, avec un support de l’aptX HD. On ne trouve toutefois pas de prise jack analogique classique de 3,5 mm. La commande des Fairbuds XL est réalisée à l’aide d’une sorte de petit joystick, mais il y a aussi un bouton séparé pour activer et désactiver rapidement la fonction de suppression des bruits ambiants.

Il faut également saluer le fait que Fairphone a fait certifier officiellement les écouteurs selon la norme IP54. Ils devraient donc être protégés contre la pénétration de la poussière et de l’eau de pluie. Le design modulaire et la facilité de réparation se remarquent d’ailleurs sur un point : alors que les supra-auriculaires ANC comparables de Sony et Bose pèsent chacun entre 240 et 250 grammes, le poids des Fairbuds XL est estimé à 330 grammes.

Les nouveaux Fairbuds XL sont disponibles dès maintenant dans le commerce et sur le site Web du fabricant dans les couleurs vert et noir. Les diverses pièces de rechange pour les nouveaux casques ANC de l’équipe néerlandaise de Fairphone seront également disponibles sous peu sur le site du fabricant.