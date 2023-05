Le Huawei P60 Pro et le Mate X3 pliable sont lancés dans le monde entier

En mars dernier, Huawei a dévoilé sa série phare Huawei P60 ainsi que le smartphone pliable Mate X3 en Chine. Aujourd’hui, la marque fait ses débuts dans le monde entier. Ils ont été présentés lors de l’événement « Flagship Product Launch » à Munich, en Allemagne. Il n’y a aucun mot sur la disponibilité mondiale du P60 Pro Art et du P60 qui ont été présentés en Chine, même s’ils sont listés sur le site mondial.

Huawei vient d’annoncer la commercialisation sur le marché européen de son dernier téléphone phare P60 Pro et du Mate X3 pliable, ainsi que leur prix.

Huawei P60 Pro

Le Huawei P60 Pro est doté d’un écran quadruple incurvé et d’un kit de photographie unique avec une ouverture variable sur la caméra principale, ainsi qu’un téléobjectif Ultra Lighting avec une ouverture f/2.1, le plus grand sur un smartphone avec un zoom périscopique.

1 199 euros pour la version 8 Go de RAM/256 Go de stockage

1 399 euros pour la version 12 Go de RAM/512 Go de stockage

Le P60 Pro est proposé à partir de 1199 euros et offre un Pearl Texture Design unique, « qui incorpore de la poudre de perle minérale naturelle dans le dispositif du smartphone pour créer un effet illuminant et lustré, obtenant une texture naturelle unique comme la nacre », explique Huawei. L’autre couleur dans laquelle le P60 Pro est disponible est le noir avec un revêtement en verre sablé anti-traces de doigts.

Le design ultrafin de 8,3 mm n’est pas le seul atout du P60 Pro, puisqu’il est également doté d’un écran quadruple incurvé unique en son genre et d’une vitre de couverture Kunlun résistante. Il s’agit d’un écran LTPO OLED haut de gamme de 6,7 pouces qui permet un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et qui est le seul à bénéficier d’une double certification pour une couverture crédible de la gamme étendue et une projection précise des couleurs. Le P60 Pro est également beaucoup plus léger que la plupart des autres smartphones phares, puisqu’il pèse exactement 200 g.

Parmi les autres caractéristiques notables du Huawei P60 Pro figurent un processeur Snapdragon de la série 8, une batterie d’une capacité de 4 815 mAh et des vitesses de charge rapide de 88 W, ainsi que des capacités de charge sans fil ultrarapide de 50 W. Malheureusement, en raison des restrictions à l’exportation, les utilisateurs du P60 Pro devront se contenter de vitesses de téléchargement 4G, ce qui n’est peut-être pas si grave si le réseau LTE auquel ils se connectent est suffisamment robuste.

Focus sur la photo

Le P60 Pro est équipé d’un bloc de caméra Ultra-Lighting XMAGE qui apporte quelques nouveautés en matière de photographie mobile et qui a obtenu le meilleur score DxOMark. Le système optique révisé est doté par un capteur photo principal Ultra Lighting de 48 mégapixels équipé d’une ouverture physique auto-ajustable f/1.4-f/4.0, d’un groupe de lentilles à haute transmittance et d’un capteur RYYB SuperSensing.

Selon Huawei, ces améliorations matérielles « produisent des photos éclatantes dans des conditions de faible luminosité » et « une gamme dynamique ultra-élevée dans des scènes avec des rapports lumière/obscurité plus élevés, comme le lever et le coucher du soleil, l’aube et le crépuscule », capturant même les détails de texture les plus infimes, comme l’éclat des surfaces en verre lisse.

Se préparant à affronter l’époustouflante caméra zoom du dernier Find X6 Pro de OPPO, le Huawei P60 Pro a été équipé d’une caméra téléobjectif à vision nocturne « révolutionnaire » avec une ouverture f/2.1, la plus grande sur un smartphone doté d’un système de zoom périscopique repliable. Le téléobjectif est également doté d’un groupe de lentilles et d’un capteur RYYB SuperSensing qui lui permet de capturer plus de lumière, tout comme l’appareil photo principal.

La nouvelle fonctionnalité du groupe de lentilles du zoom coulissant à long débattement permet de mieux contrôler la distance de mise au point et d’obtenir des images plus nettes, du niveau macro au niveau de zoom le plus éloigné.

Huawei Mate X3 Pro

Dans la foulée de la sortie du P60 Pro aujourd’hui, Huawei lance également son dernier téléphone phare pliable, le Mate X3, dans le monde entier. Il sera disponible en Europe le 22 mai, mais les précommandes débuteront dès aujourd’hui. Son prix est de 2 199 euros.

Le Mate X3 est le dernier smartphone pliable de Huawei avec un écran principal de 7,85 pouces se refermant vers l’intérieur comme sur le Galaxy Z Fold 4 et un écran externe de 6,4 pouces, tous deux avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le design innovant de la charnière permet une fermeture sans interstices et le Mate X3 arbore un design extrêmement fin et léger malgré la présence du meilleur bloc de caméra sur un smartphone pliable à l’heure actuelle, qui comprend un appareil photo périscopique capable d’un zoom optique 5x.