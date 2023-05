WhatsApp permet enfin à certains utilisateurs d’ignorer les appels indésirables

WhatsApp a récemment testé un moyen d’éviter les appels de spam, très répandus sur la célèbre plateforme de messagerie. Aujourd’hui, cette fonctionnalité a commencé à être utilisée par certains utilisateurs, ce qui laisse présager son arrivée officielle prochainement.

WhatsApp a déployé une nouvelle mise à jour bêta pour Android, la version 2.23.10.7, qui propose à certains utilisateurs une nouvelle option « Numéros inconnus mis en sourdine ». L’activation de cette fonction aidera les utilisateurs à ignorer les appels d’inconnus, qui peuvent le plus souvent être des spams.

De plus, cette option peut aider les utilisateurs à éviter les appels lorsqu’ils sont en réunion importante ou en plein travail. L’option se trouve dans les paramètres de confidentialité et les utilisateurs n’ont qu’à activer la bascule pour qu’elle fonctionne. J’ai pu accéder à cette fonctionnalité et voici une capture d’écran pour s’en faire une meilleure idée.

WhatsApp beta for Android now lets you silence calls from unknown numbers. finally some respite from spammers/scammers pic.twitter.com/2ymDBnsVwn — Anmol Sachdeva (@_bournesach) May 5, 2023

Une chose à noter est que, bien que la fonction n’affiche pas les appels entrants provenant de personnes inconnues, les appels manqués seront toujours répertoriés dans l’onglet Appels afin que vous puissiez les vérifier plus tard. Cette fonctionnalité est actuellement disponible pour certains utilisateurs en version bêta et devrait être déployée plus largement dans les semaines à venir. Nous nous attendons à ce qu’elle soit également disponible pour les utilisateurs d’iOS.

Par ailleurs, WhatsApp a récemment ajouté des mises à jour concernant les sondages et les transferts de médias. Lors du transfert de médias et de documents, les utilisateurs pourront désormais modifier, supprimer ou conserver une légende selon leurs besoins. En ce qui concerne les sondages, il est désormais possible de réaliser des sondages à vote unique et de les rechercher dans les discussions. De plus, les utilisateurs recevront une notification chaque fois qu’un vote sera effectué.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité qui permet d’éviter les appels de spam ?