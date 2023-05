Nothing Phone (2) : voici les caractéristiques avant son lancement estival

Le Nothing Phone (1) a fait tourner les têtes grâce à son intrigant design semi-transparent. Aujourd’hui, il serait logique que nous attendions le Nothing Phone (2), dont l’arrivée a été récemment confirmée pour cet été. Alors que le calendrier de lancement approche, nous disposons désormais des caractéristiques techniques du smartphone (qui ont fait l’objet d’une fuite, bien entendu), ce qui nous permet de nous faire une idée de ce qu’il sera.

#Nothing Phone 2 is ready to be introduced 🔥 ✓6,55 FHD+ AMOLED 120 hz

✓Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)

✓LPDDR5 & UFS 3.1

✓50MP OIS + MP + MP

✓LED Glyph Light

✓In-display FS

✓Stereo speakers 2 mic

✓Wireless charging

✓Satellite Connectivity #NothingPhone2 (1/2) pic.twitter.com/17mrlumJL2 —Sunay Gourkhede (@Tech_Wallah) May 5, 2023

Les détails du futur Nothing Phone (2) ont fait surface sur Twitter. Il est révélé que le Phone (2) sera doté d’un écran AMOLED de 6,55 pouces d’une résolution full HD+, analogue à l’écran du Phone (1). Il devrait également présenter un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Comme nous l’avons confirmé il y a quelque temps, le smartphone sera équipé d’un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui permettra au smartphone de Nothing de quitter l’étiquette du milieu de gamme et d’entrer dans la série du haut de gamme. Il sera probablement associé à 12 Go de RAM LPDDR5 et à 256 Go de stockage UFS 3.1. Il pourrait y avoir trois configurations RAM et stockage : 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go. Il n’y aura peut-être pas d’option d’extension du stockage !

Le bloc de la caméra devrait se vanter d’un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS (comme sur le précédent modèle), ainsi que deux capteurs inconnus. Une batterie de 5 000 mAh avec un support de la charge rapide et sans fil (les chiffres ne sont pas connus), NothingOS 1.5 basé sur Android 13, deux haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, et bien d’autres choses encore sont à prévoir.

Il est intéressant de noter que le Nothing Phone (2) devrait prendre en charge les communications par satellite, ainsi que la NFC, la 5G, etc.

Rien d’officiel hormis le lancement

Quant au design, il reprendra le design transparent du Phone (1), comme l’a confirmé un récent teaser. L’interface Glyph est familière, mais il y aura une LED rouge proéminente, qui pourrait avoir différentes fonctionnalités. Les détails concrets sont encore inconnus, et nous devrions les connaître dès que le smartphone sera lancé.

Il faut savoir que les détails susmentionnés ne sont pas officiels et que nous devrons attendre qu’ils le soient. Maintenant que les teasers ont commencé à arriver, une date de lancement exacte ainsi que d’autres informations sont attendues prochainement.