Une image postée montre que l’iPhone 15 Ultra aurait des bords d’écran très fins

Les utilisateurs de smartphones ont des préférences différentes en ce qui concerne les caractéristiques les plus importantes. Certains veulent le chipset le plus rapide. D’autres doivent avoir la meilleure caméra. Certains sont obsédés par les bords de l’écran et si vous êtes également un fan des bords fins, l’iPhone 15 Pro Max pourrait être votre prochain smartphone préféré.

L’iPhone 14 Pro Max a des bords assez fins, mais l’iPhone 15 Pro Max pourrait avoir les bords les plus fins de tous. Ice Universe, à l’origine de cette affirmation, vient de réaffirmer implicitement que l’iPhone 15 Pro Max, qui, selon certaines rumeurs, sera connu sous le nom d’iPhone 15 Ultra, aura de superbes bordures à peine visibles.

Le vétéran de la fuite a publié une image d’une protection d’écran de l’iPhone 15 Pro Max ainsi qu’une photo de ce à quoi l’appareil pourrait ressembler. Les deux images montrent des bords très fins. Les bords de l’appareil devraient être plus fins que ceux de l’iPhone 14 Pro (2,17 mm) et que ceux du Xiaomi 13 (1,81 mm), actuel détenteur du record.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb — Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023

D’après une fuite antérieure provenant de ShrimpApplePro, les bords de l’écran seront également incurvés par rapport à l’iPhone 14 Pro Max pour donner un aspect analogue à celui d’une Apple Watch.

Ice Universe est très attaché à la question des bords d’écran et pense que des bords plus fins feraient de l’iPhone 15 Pro Max un « super fleuron ». Bien entendu, les bords d’écran ne suffisent pas à faire d’un smartphone un produit phare, et l’iPhone 15 Pro Max devrait également présenter plusieurs autres améliorations par rapport à son prédécesseur.

L’iPhone 15 Pro et Pro Max pourraient être dotés d’une caméra principale plus grande de 48 mégapixels, ce qui leur permettrait de surpasser les meilleurs smartphones Android actuels, et il est fort probable que le Pro Max soit équipé d’une caméra périscopique. Les modèles Pro pourraient également être dotés d’un nouveau chipset.

En ce qui concerne les autres aspects du design, l’écran sera apparemment toujours plat et le bouton de mise en sourdine pourrait être remplacé par un bouton d’action programmable. Les modèles Pro pourraient être dotés d’un châssis en titane et l’appareil pourrait être moins large et moins haut, mais 5 % plus épais. Cette épaisseur réduite pourrait se traduire par une configuration de caméra moins proéminente.

Les smartphones ne devraient plus être dotés de boutons de volume et d’alimentation à semi-conducteurs en raison des coûts plus élevés et de la complexité de fabrication. La série sera probablement annoncée en septembre.