L’Apple Watch 9 bénéficierait de la première mise à jour majeure de son processeur depuis des années

by

by

Techniquement, chaque Apple Watch annuelle comprend une mise à niveau du processeur. L’Apple Watch Series 8 est équipée d’un processeur Apple S8, ce qui est plus important que le SoC S7 qui équipait la Series 7 ou le S6 qui équipait la Series 6.

Cependant, aucun de ces processeurs n’a réellement apporté une amélioration des performances ; ils semblent tous utiliser un processeur identique dont l’architecture est basée sur l’Apple 13 (probablement les petits cœurs économes en énergie) et sur un processus de fabrication de 7 nm de TSMC.

Mark Gurman affirme que cette année sera différente. Selon lui, la puce de nouvelle génération (probablement l’Apple S9) attendue pour l’Apple Watch 9 sera une mise à niveau plus substantielle que les précédentes, avec un nouveau processeur basé sur la même architecture que celle utilisée dans la nouvelle puce A15 d’Apple.

Et si le processeur change, Apple pourrait également profiter de l’occasion pour améliorer le processus de fabrication, ce qui pourrait améliorer l’autonomie de la batterie (et d’autres caractéristiques) tout en augmentant la vitesse.

Une nouvelle puce serait probablement l’élément le plus intéressant du matériel de la prochaine génération d’Apple Watch ; Gurman ne s’attend pas à des changements de conception majeurs pour la montre cette année, et nous pouvons probablement nous attendre à ce qu’elle ait à peu près la même apparence que toutes les Apple Watch introduites depuis que le design de la Series 4 de 2018 a augmenté la taille des écrans. Cependant, Gurman s’attend à une refonte assez importante du logiciel watchOS cette année, avec une interface utilisateur remaniée centrée sur des widgets de style iOS.

Une refonte logicielle aussi

L’avantage de garder le processeur relativement inchangé pendant tant d’années est qu’un watchOS plus récent devrait fonctionner aussi bien sur plusieurs générations de matériel de montre, plutôt que de nécessiter la dernière et la meilleure puce pour briller. Il est trop tôt pour dire si la mise à jour watchOS 10 laissera tomber les modèles plus anciens ; watchOS 9 a mis fin aux souffrances de l’Apple Watch Series 3, mais pas avant que la mise à jour de son logiciel ne devienne un véritable calvaire.

L’Apple Watch, connue pour ses applications de santé qui sauvent des vies, est la montre la plus populaire au monde. L’année dernière, Apple a ajouté le modèle haut de gamme Apple Watch Ultra, qui a reçu des critiques élogieuses et ce modèle ne fera que s’améliorer. Apple dévoilera l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 en septembre prochain, en même temps que la nouvelle gamme iPhone 15.