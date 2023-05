Snapchat teste déjà des liens sponsorisés dans son chatbot My AI

Snap a déjà commencé à expérimenter les liens sponsorisés dans son chatbot My AI. Lors de l’événement publicitaire NewFronts qui s’est tenu mardi, la société a annoncé que le chatbot commencerait à faire apparaître des liens payants pertinents pour une conversation.

Par exemple, Snap explique que si vous utilisez My AI pour savoir ce que vous allez manger pour le dîner, le chatbot pourrait suggérer un lien sponsorisé menant à un restaurant local ou à une application de livraison après avoir fourni une première réponse. Il pourrait même faire apparaître des liens vers une compagnie aérienne ou un hôtel si vous discutez avec My IA de la préparation d’un voyage.

Snapchat a dévoilé en février son chatbot My AI, alimenté par ChatGPT, qui peut notamment tenir des conversations, suggérer des filtres AR et générer des photos. Après avoir initialement proposé My AI exclusivement aux abonnés de Snapchat Plus, l’entreprise l’a mis à la disposition de l’ensemble de ses 750 millions d’utilisateurs mensuels en avril. Jusqu’à présent, Snap a enregistré 2 millions de conversations My AI par jour parmi ses abonnés Snapchat Plus.

Par rapport à ChatGPT, My AI est toutefois beaucoup plus limité dans les sujets qu’il peut aborder, car Snap a entraîné le bot à éviter les sujets qui violent ses directives communautaires, comme les jurons, les contenus sexuellement explicites, la violence et la politique. L’entreprise affirme qu’elle examinera les conversations à la recherche de contenu inapproprié ou d’abus avant que My AI n’affiche un lien sponsorisé et qu’elle prendra également en compte l’âge de l’utilisateur.

Également dans Spotlight

En plus d’intégrer des publicités à My AI, Snap a également annoncé qu’il allait les insérer dans Spotlight, son flux de type TikTok qui affiche les vidéos courtes les plus populaires publiées sur la plateforme. Les publicités apparaîtront entre les publications lorsque vous ferez défiler le flux, comme c’est le cas sur TikTok et dans les Reels d’Instagram. Snapchat offre également aux annonceurs un moyen de réserver la première publicité vidéo que vous voyez lorsque vous ouvrez la story d’un ami.

L’arrivée de Snap sur le marché de la publicité intervient alors que l’entreprise cherche à se remettre d’un cours de bourse en chute libre et de licenciements.