La série Pixel pourrait bientôt être dotée d’un widget IA exclusif Google Bard

Nous en saurons probablement plus sur Bard lors de la très attendue conférence I/O de Google, qui débutera le 10 mai. Google cherchant à étendre l’écosystème Pixel, nous nous attendons à plusieurs nouvelles annonces matérielles lors de la conférence Google I/O, notamment le Pixel 7a, le Pixel Fold, la Pixel Tablet et les Pixel Buds A-Series dans une nouvelle couleur.

Microsoft a massivement intégré les outils d’IA générative d’OpenAI à son navigateur Edge, au moteur de recherche Bing et à la suite de produits Office, qui sont tous en concurrence avec l’offre de recherche de Google, le navigateur Chrome et le portefeuille d’outils de productivité Worksuite.

Bard est encore dans sa phase preview, et il semble que le fait de le garder exclusif aux propriétaires de smartphones Pixel ne posera pas beaucoup de problèmes à Google, étant donné la part limitée de la série Pixel sur le marché des smartphones. De plus, l’apparition d’un extrait de code pour le widget Bard alors que la conférence des développeurs I/O est proche est un signe que la fonctionnalité pourrait être annoncée dans les jours à venir.

Cependant, il semble que cette commodité sera exclusive à la propre série de smartphones Pixel de Google et à la future Pixel Tablet . D’après l’analyse, le widget offrira un accès en un clic à Bard, le concurrent interne de Google à ChatGPT d’OpenAI. Cependant, on ne sait pas si le widget trouvera son intégration au sein de l’application Google Assistant ou de l’application Google éponyme lorsqu’elle finira par arriver.