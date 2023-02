ChatGPT arrive sur Snapchat et devient votre nouvelle IA

Snapchat est surtout connu comme un populaire réseau social pour envoyer des photos/vidéos à ses amis et regarder de mauvaises émissions de télé-réalité. Mais à partir d’aujourd’hui, Snapchat veut aussi être votre destination privilégiée pour le ChatGPT.

En effet, Snapchat déploie une nouvelle fonctionnalité pour ses abonnés Snapchat Plus. Cet ajout apporte la fonctionnalité de base de ChatGPT directement dans l’environnement natif du profil Snapchat d’un utilisateur. Épinglé à l’onglet « chat », le plugin Snapchat permettra aux utilisateurs de converser directement avec l’IA, nommée « My AI ».

« La grande idée est qu’en plus de parler à nos amis et à notre famille tous les jours, nous allons parler à l’IA tous les jours », a déclaré Evan Speigel, PDG de Snap, à The Verge lors du lancement de la nouvelle fonctionnalité.

Snapchat est toujours un environnement de communication rapide que des millions de personnes utilisent chaque jour (la plateforme compte 750 millions d’utilisateurs par mois). Avec cette extension, les utilisateurs qui paient déjà pour le service premium, qui coûte 4,49 € par mois, verront immédiatement une nouvelle façon innovante d’utiliser l’application. Toutefois, il convient de noter que Snap prévoit déjà de déployer cette nouvelle fonctionnalité à tous les utilisateurs à un moment donné dans le futur. Avec l’avènement de ChatGPT qui prend le monde d’assaut, il est tout à fait naturel que d’autres marques de technologie soient désireuses d’intégrer cette fonctionnalité de pointe dans leurs produits. Néanmoins, pour l’instant, il semble que l’extension de Snapchat offre une version simpliste de l’expérience ChatGPT complète.

Si la nouvelle intégration est certainement remarquable, il convient de souligner que certaines fonctionnalités sont supprimées dans l’application Snapchat. ChatGPT a fait les gros titres en tant que système d’IA qui rédige des devoirs et réussit des tests. Cependant, l’intégration de My AI qui sera disponible sur Snapchat ne pourra pas offrir ce genre de capacités génératives. De plus, Snapchat a modifié le Chatbot afin qu’il ne puisse pas développer de réponses comprenant des thèmes violents, des jurons, des réponses sexuellement explicites ou des opinions politiquement ou socialement chargées. Ces changements s’inscrivent dans le cadre des directives de Snapchat en matière de sécurité des utilisateurs et sont peut-être destinés à minimiser la fréquence des « hallucinations » qui affectent la fiabilité du Chatbot. Les « hallucinations » sont le terme que les ingénieurs ont inventé pour décrire une réponse confiante fournie par un système d’IA qui est mal informée ou carrément incorrecte. Des utilisateurs ont testé sous pression des chatbots d’IA pour créer des réponses vraiment bizarres.

Pourquoi avoir introduit ChatGPT sur Snapchat en premier lieu ?

Tout cela semble formidable, mais pourquoi ? Pourquoi Snapchat est-il la dernière destination pour ChatGPT ? Selon le PDG de Snap Inc. Evan Spiegel, il s’agit de faire en sorte que les gens soient plus à l’aise pour parler avec l’IA :

L’installation de Snapchat ne comprend pas de directives ou de tutoriels sur l’utilisation du système My AI. Au lieu de cela, la fonctionnalité de chat IA s’affiche simplement à l’écran comme si l’utilisateur initiait un nouveau chat avec l’un de ses amis — plus précisément, avec une personne réelle. Ce traitement révèle l’importance que Snap associe au domaine des Chatbots IA qui avancent vers un avenir inconnu. Il est certainement probable que les Chatbots IA continueront à se développer dans leurs capacités et leur précision.

À court terme, Snap devrait connaître une hausse des abonnements payants, mais à plus long terme, cette capacité à intégrer des systèmes d’IA dans les conversations quotidiennes des jeunes pourrait ouvrir de nouvelles voies à l’entreprise et permettre à ceux qui passeront au monde des affaires de l’avenir de se sentir plus à l’aise et plus faciles à utiliser : un travail main dans la main avec les outils d’IA.