WhatsApp se dote de 3 fonctionnalités super utiles pour les sondages et légendes

Malheureusement, pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible que pour les testeurs bêta de WhatsApp sur iOS et Android, et ce programme bêta est actuellement fermé aux nouveaux testeurs.

Ensuite, il devrait être plus simple de transférer des légendes avec des photos et des vidéos (ce qui était parfois difficile par le passé). Désormais, lorsque vous transférez des images, vous avez la possibilité de « conserver, supprimer ou réécrire complètement » la légende qui y était jointe à l’origine.

WhatsApp annonce officiellement le déploiement d’une série de nouvelles fonctionnalités destinées à améliorer les sondages de l’application de messagerie et à offrir davantage d’options en matière de légendes . L’entreprise précise que ces options sont maintenant déployées à l’échelle mondiale et qu’elles seront disponibles pour « tout le monde » dans les semaines à venir.