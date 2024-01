Créez votre animal de compagnie numérique sur Snapchat avec la nouvelle fonctionnalité IA

Snap a beaucoup investi dans les fonctions d’IA pour Snapchat, à l’instar de nombreux géants de la technologie. L’entreprise sociale a même lancé son propre chatbot d’IA, qui a récemment fait l’objet d’un examen minutieux en raison de risques pour la vie privée des enfants.

Plus récemment, Snap a permis à ses abonnés de générer des Snaps en cliquant simplement sur le bouton « AI » à droite du viseur. Bien entendu, toutes ces fonctions d’IA éliminent totalement le besoin de créativité lors de la publication de contenu. Le bon côté des choses, c’est qu’il est désormais beaucoup plus facile de créer des posts sur Snapchat si vous êtes un utilisateur Premium.

En début de semaine dernière, Snapchat a dévoilé une autre fonctionnalité liée à l’IA, qui permet aux utilisateurs de créer des « animaux Bitmoji personnalisés ». SocialMediaToday rapporte que Snap est déjà en train de déployer les animaux de compagnie IA pour les abonnés de Snapchat+. Des captures d’écran ont été partagées sur Twitter par Jonah Manzano au cas où vous seriez curieux de découvrir ces nouveaux animaux Bitmoji alimentés par l’IA.

Comme le décrit Snapchat, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de « créer des animaux Bitmoji réalistes ou imaginaires » qui apparaîtront à côté de leurs avatars. Comment les créer ? En utilisant l’IA.

Snapchat+ has added a feature for custom Bitmoji, allowing you to use AI to create real or imaginary pets. pic.twitter.com/1B4596rJDK

Dans une mise à jour, l’utilisateur X a précisé que cette fonctionnalité vous permet de prendre une photo de votre animal de compagnie réel ou de choisir son image dans votre galerie. Sur cette base, l’IA peut alors générer un avatar identique.

Snapchat: I wasn’t clear in my previous post about creating a custom Bitmoji pet, whether it’s a real or imaginary pet. You can either take a snap of your pet or upload one from your gallery. https://t.co/jU9jZyGvPz pic.twitter.com/5FlUr7asOY

— Jonah Manzano (@jonah_manzano) January 25, 2024