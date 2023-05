Microsoft lance ChatGPT pour les entreprises, axé sur la protection de la vie privée

Microsoft serait en train de travailler sur une nouvelle version de ChatGPT, plus axée sur la confidentialité, pour les institutions financières, les sociétés dans le secteur de la santé et d’autres organisations qui traitent des données privées et confidentielles.

Les organisations qui traitent de grandes quantités de données confidentielles, comme les banques, les établissements de santé et même les fabricants de produits, ont généralement évité ChatGPT de peur que leurs employés ne partagent par inadvertance des informations confidentielles sensibles avec le chatbot d’IA. Nous avons déjà vu des employés de Samsung divulguer accidentellement des données sensibles de l’entreprise par ChatGPT. Cela a poussé le géant coréen à interdire ChatGPT et d’autres outils d’IA analogues à ses employés.

OpenAI et Microsoft sont conscients de ce problème. Ainsi, pour attirer ces clients, Microsoft prévoit de lancer une version plus sûre et plus isolée de ChatGPT au cours de ce trimestre, selon un rapport de The Information. L’entreprise, qui détient les droits de revente de la technologie ChatGPT après avoir investi des milliards de dollars dans OpenAI, espère que cette nouvelle version, plus sûre, séduira les industries qui ont jusqu’à présent hésité à partager leurs informations avec l’auteur de l’IA.

Le nouveau service fonctionnera sur des serveurs cloud dédiés. Par exemple, si Microsoft vend le service à deux entreprises — A et B — les données de l’entreprise A et de l’entreprise B seront stockées séparément afin d’éviter les fuites de données et de garantir une meilleure confidentialité.

Les serveurs ne communiqueront pas non plus avec les serveurs principaux de ChatGPT.

Un service très onéreux

Malgré l’apparente volonté de l’entreprise de démocratiser l’IA et de la mettre à la portée du plus grand nombre pour le moins cher possible, il est probable que l’exploitation de serveurs dédiés entraînerait des coûts beaucoup plus élevés. En effet, le nouveau service pourrait coûter jusqu’à 10 fois plus cher que la version normale. Si l’on considère que l’abonnement à ChatGPT Plus coûte 20 dollars, la version de Microsoft axée sur la protection de la vie privée pourrait coûter 200 dollars aux clients. Aucun prix n’est trop élevé pour la protection de la vie privée, n’est-ce pas ?

Ce rapport intervient alors qu’OpenAI prend déjà des mesures pour attirer les entreprises. La société vous permet désormais de désactiver l’historique des discussions dans ChatGPT, d’exporter vos données et travaille également sur « ChatGPT Business ». Il est également possible que l’offre de Microsoft s’appuie sur cette dernière.

Google — dont le chatbot Bard a fait l’objet d’une mauvaise presse après l’inexactitude des résultats qu’il a affichés lors de son lancement — n’a pas encore annoncé de tels projets, bien que Microsoft et Google se soient livrés une lutte acharnée dans la course à l’IA, chaque entreprise reflétant les offres de l’autre de manière raisonnablement opportune.