L’annonce de la Huawei Watch 4 est prévue pour ce mois-ci

Dans l’ensemble, le début de l’année a été chargé pour Huawei, avec l’arrivée des Watch Buds et de la Watch Ultimate . On ne sait pas encore quand une version mondiale de la potentielle Huawei Watch 4 rejoindra cette paire, mais les lancements précédents suggèrent que nous devrions avoir une nouvelle version vers la fin de l’été.

Ces montres sont désignées par leurs noms de code ARC (Arch) et MDS (Medusa) dans le listing, et il est probable qu’il s’agisse en fait de la Huawei Watch 4 et de la Watch 4 Pro .