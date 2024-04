Acrobat introduit un Assistant IA pour optimiser l’édition et la navigation des PDF

Les PDF sont probablement le format de fichier par excellence pour les documents numériques, mais certaines personnes oublient facilement qu’il s’agit d’un format développé à l’origine par Adobe. Bien que le format PDF soit une norme ouverte depuis près de 20 ans, Adobe Acrobat reste l’un des meilleurs moyens d’éditer et de gérer les PDF.

Aujourd’hui, parce que tout a besoin de fonctions d’intelligence artificielle, Acrobat se dote d’un assistant d’intelligence artificielle AI Assistant qui vous aidera à naviguer et à éditer vos documents.

Adobe vient d’annoncer la disponibilité générale de l’assistant IA, qui vise à améliorer la productivité en permettant des interactions conversationnelles avec les documents et en offrant des fonctionnalités telles que des résumés génératifs, des citations intelligentes, une navigation facile et une consolidation du contenu. Cette fonctionnalité avait déjà été annoncée, mais tout le monde peut désormais l’essayer. La fonctionnalité est profondément intégrée dans Reader et Acrobat, et sera un formidable outil si vous bénéficiez de l’utilisation de l’IA dans d’autres programmes de votre ordinateur.

Adobe précise que vous pouvez bénéficier de l’assistant IA dans différents types de documents, notamment Word, PowerPoint, les transcriptions de réunions et autres, de sorte que vous n’êtes pas limité aux fichiers PDF. Il vous sera d’une grande aide pour des tâches telles que le résumé de transcriptions de réunions, la mise en évidence de résultats clés dans des rapports de recherche, la création de guides d’étude et l’extraction d’informations à partir de contrats et d’accords.

AI Assistant est parfait Acrobat

AI Assistant d’Acrobat est désormais disponible sur les versions bureau et Web du logiciel, les extensions mobile et Web étant introduites ultérieurement. La version mobile, lorsqu’elle sera disponible, inclura des commandes vocales pour des interactions mains libres, vous permettant de poser des questions et de résumer des documents à l’aide de votre voix. En outre, des extensions pour Google Chrome et Microsoft Edge vous permettront d’accéder à AI Assistant directement depuis votre navigateur, afin d’obtenir des réponses rapides et des aperçus sans quitter l’interface de recherche Web.

Adobe propose plusieurs formules d’abonnement pour accéder aux fonctionnalités d’AI Assistant, avec un tarif d’accès anticipé disponible jusqu’au 5 juin 2024. Le service est actuellement disponible en anglais, mais il est prévu de l’étendre à d’autres langues à l’avenir. Pour l’instant, l’assistant AI coûte 4,99 dollars par mois, mais il s’agit d’une tarification “d’accès anticipé” : nous ne savons pas combien il coûtera par la suite, ni si ce prix sera maintenu après le 5 juin.