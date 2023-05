Encore plus d’informations sur le Google Pixel 7a fuitent

La conférence des développeurs I/O 2023 de Google arrive à grands pas, ce qui signifie que nous ne sommes plus qu’à un peu plus d’une semaine de l’annonce officielle du très attendu Pixel 7a, un modèle abordable, et du géant Pixel Fold, qui pourrait être encore plus excitant.

Même les plus petits détails du Pixel Fold et du Pixel 7a semblent clairs comme de l’eau de roche après un fil Twitter incroyablement rigoureux d’Evan Blass et la dernière fuite d’informations internes du tout aussi fiable Roland Quandt.

La nouvelle information relayée par Quandt se concentre entièrement sur le Pixel 7a, qui est (une fois de plus) présenté dans les coloris Arctic Blue, Carbon et Cotton avec une grande précision et une clarté parfaite dans ce qui est très probablement des images officielles du produit.

Ces représentations en très haute résolution sont accompagnées de divers documents marketing qui sont presque certainement 100 % légitimes et définitifs et qui mettent en évidence un certain nombre d’arguments de vente clé du Pixel 7a et d’améliorations importantes par rapport au déjà très populaire Pixel 6a.

Par rapport à son prédécesseur très bien évalué, le prétendant de Google au titre de meilleur smartphone de milieu de gamme au monde en 2023 offrira, comme on peut s’y attendre, davantage de puissance brute, plus de fluidité de l’écran, plus de compétences (théoriques) en matière de caméra, de meilleures capacités de zoom et le support de la charge sans fil.

De réelles améliorations

Le géant de la recherche ayant toujours un budget limité, le Pixel 7a équipé du Tensor G2 sera doté d’un taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz au lieu de 120 Hz, entrant ainsi dans l’arène du milieu de gamme face à quelque chose comme le tout nouveau Galaxy A54 5G de Samsung avec un désavantage important (du moins sur le papier).

Mais, la caméra principale de 64 mégapixels à l’arrière semble très intéressante, et en combinaison avec une caméra secondaire de 13 mégapixels ultra grand-angle qui semble également être (subtilement) améliorée par rapport à ce que le Pixel 6a a à offrir dans ce domaine, le système d’imagerie du 7a supportera bien sûr des fonctionnalités de pointe comme Photo Unblur, Gomme magique, Night Sight, Real Tone, et Super Res Zoom.

Le troisième capteur photo se trouve à l’avant, et bien que ses astuces et capacités propriétaires soient encore inconnues, ce saut de 8 à 13 mégapixels semble également extrêmement prometteur pour les capacités de prise de selfie dans le monde réel du Pixel 7a par rapport à son prédécesseur médiocre (à cet égard, au moins).

Combien coûtera le Google Pixel 7a ?

Avec toutes les mises à niveau et améliorations susmentionnées, c’est très clairement la question à un million de dollars ici, et la réponse sans surprise est… plus que ce que le Pixel 6a coûte normalement. Plus précisément, 499 dollars aux États-Unis, du moins selon une ou deux (ou dix) rumeurs antérieures provenant de sources assez fiables à l’intérieur. Et ce, pour une seule variante de stockage de 128 Go, sans support microSD ni bon vieux chargeur dans la boîte, comme le « confirme » la nouvelle fuite de Roland Quandt aujourd’hui.

Pour couronner le tout, le Pixel 7a devrait ajouter 2 Go de RAM aux 6 Go du 6a, tout en conservant plus ou moins la capacité de la cellule de 4 400 mAh annoncée comme offrant une autonomie de « 24 heures »… dans les bonnes conditions d’utilisation.

Pour adoucir (un peu) l’affaire, Google prévoit apparemment d’offrir le même cadeau VPN by Google One avec le Pixel 7a qu’avec les Pixel 7 et 7 Pro, ce qui est… certainement mieux que rien, mais probablement pas assez précieux pour convaincre de nombreux acheteurs indécis.