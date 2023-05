Facebook se dote de nouveaux outils pour découvrir et personnaliser les Reels

Dans le but d’inciter davantage de personnes à utiliser les Reels, Meta a mis en place de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir et à apprécier de courtes vidéos qui correspondent à vos intérêts et à vos préférences sur Facebook. La fonction de personnalisation est analogue à ce que TikTok offre pour sa page « Pour vous », centrée sur un excellent algorithme très apprécié par ses utilisateurs et ses détracteurs.

Alors que les Reels continuent de gagner en popularité sur Facebook, Meta a introduit de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à découvrir des contenus vidéo de courte durée qui correspondent à vos centres d’intérêt.

Facebook a facilité la découverte des Reels dans l’application grâce à de récentes mises à jour de la façon dont ils sont affichés dans Facebook Watch. Les Reels ont été ajoutés à la navigation principale en haut de Facebook Watch, ce qui vous permet d’accéder rapidement aux créateurs, aux tendances et au contenu qui correspondent à vos centres d’intérêt.

En outre, lorsque vous regardez des vidéos sur Facebook, vous pouvez désormais faire défiler de manière transparente les Reels et les vidéos de longue durée.

Personnalisation de vos Reels sur Facebook

Facebook souhaite vous donner plus de contrôle sur les Reels que vous voyez sur l’application. Pour vous aider à personnaliser votre expérience, il a introduit les fonctionnalités suivantes.

Afficher plus, afficher moins

En cliquant sur le menu à trois points situé en bas du lecteur vidéo, vous pouvez désormais indiquer les types de Reels que vous verrez en plus ou en moins. Cela vous aidera à explorer ce que vous aimez maintenant, tout en vous permettant de découvrir des centres d’intérêt, des créateurs et des communautés qui vous plairont à l’avenir.

L’option Afficher plus augmentera temporairement le score de classement d’un Reel et des Reels analogues, tandis que l’option Afficher moins diminuera temporairement son score de classement. Vos commentaires directs nous aideront à rendre le classement de Reels plus intelligent et plus adapté à vos préférences.

Étiquettes contextuelles

En outre, Facebook a également lancé une nouvelle fonctionnalité sur le lecteur vidéo Reels qui fournit des étiquettes contextuelles, visant à clarifier la raison pour laquelle certains Reels vous sont montrés. Par exemple, si un de vos amis l’a aimée, vous verrez une étiquette expliquant pourquoi elle se trouve dans votre fil d’actualité.

Cette fonctionnalité vous aidera à comprendre la pertinence des Reels que vous voyez et vous donnera plus d’informations sur votre fil de Reels personnalisé.

