Les premières rumeurs de lancement du Galaxy Z Flip 5 (et Z Fold 5) se multiplient lentement

Alors qu’il n’est pas rare d’entendre parler d’une annonce et d’une sortie « anticipées » pour un produit majeur de Samsung, il semblerait que cela puisse réellement se produire en ce qui concerne les prochains grands smartphones pliables de la société.

Conformément à la tradition de ces dernières années, vous vous attendiez probablement à ce que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 soient dévoilés au cours de la première quinzaine du mois d’août. Mais comme ce fut le cas avec la famille Galaxy S23 plusieurs mois avant son lancement et d’autres produits phares de Samsung dans un récent passé et pas si récents que cela, des spéculations sur un léger changement de plans par rapport à la « normale » ont émergé la semaine dernière.

Cette rumeur prévoyant un événement Unpacked en juillet est apparue un peu plus d’une semaine après qu’un analyste généralement fiable ait laissé entendre un calendrier analogue à celui des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 l’année dernière, mais aujourd’hui, ce même analyste semble avoir sauté dans le camp du « lancement anticipé ».

Selon les dernières informations privilégiées de Ross Young, les « estimations de production » du Galaxy Z Flip 5 pour juillet 2023 sont « environ le double de celles du Z Flip 4 en 2022 », ce qui suggère fortement que le successeur très attendu de l’appareil pliable le plus populaire au monde à l’heure actuelle arrivera avant la fin de ce mois.

Given that the production estimates for the Z Flip 5 for July 2023 are about double that of the Z Flip 4 in 2022, it is very likely that they are launching earlier this year which would be a good move to create distance with the iPhone 15 launch.

— Ross Young (@DSCCRoss) April 27, 2023