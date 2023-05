Google I/O 2023 : deux nouveaux smartphones, une tablette et bien d’autres choses

Google va présenter quatre nouveaux produits le 10 mai, date de la conférence annuelle des développeurs de Google. Yogesh Brar a posté un tweet qui mentionne cinq nouveaux produits dont nous entendrons parler lors de la Google I/O, quatre de ces appareils étant officiellement annoncés lors de l’événement.

Les quatre produits incluent le Pixel 7a et ce n’est pas une surprise puisque Google India a déjà confirmé que l’appareil sera mis en vente dans le pays le 11 mai.

Google I/O 2023 is turning out to be a mini Hardware launch for H1. With the following product launches: —Pixel 7a

—Pixel Fold

—Pixel Tablet

—Pixel Buds A-Series (Blue)

—Pixel 8 series (*Teaser) Which product are you looking forward to? —Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 3, 2023

Les trois autres appareils qui seront dévoilés dans une semaine à la Google I/O comprennent le Pixel Fold, la Pixel Tablet et les Pixel Bud-Series A dans un coloris Sky/Arctic Blue. Outre l’annonce de ces produits, lors de la I/O, nous devrions également voir un aperçu de la série Pixel 8 qui ne sera très probablement pas présentée officiellement avant le mois d’octobre.

Le Pixel 7a de milieu de gamme

Le Pixel 7a est le dernier Pixel de milieu de gamme qui sera doté d’un écran de 6,1 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il disposerait d’une batterie pour toute la journée, dont la rumeur dit qu’elle a une capacité de 4 400 mAh.

Le smartphone pourrait être équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. La barre de caméra arrière est menée par la caméra primaire de 64 mégapixels pilotée par le capteur d’image IMX787 de Sony. Le Pixel 7a prendra également en charge la recharge sans fil et sera alimenté par le chipset Google Tensor 2. Le prix annoncé par les rumeurs est de 499 dollars.

Le Pixel Fold

Le Pixel Fold est le premier smartphone pliable de Google et devrait être doté d’un écran de couverture de 5,8 pouces (full HD+) et d’un écran interne de 7,6 pouces avec une résolution de 2 208 x 1 840 pixels. Les deux écrans auront un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Tensor 2, le même processeur d’applications utilisé dans les trois smartphones Pixel 7, sera sous le capot. Le Pixel Fold sera équipé de 12 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1. Le réseau de caméras sera mené par une caméra primaire de 48 mégapixels et la batterie aura une capacité de 4 821 mAh.

Le Pixel Fold sera annoncé le 10 mai et les précommandes seront disponibles sur le Google Store le même jour. Le 30 mai, les opérateurs commenceront à prendre les précommandes, l’appareil devant sortir le 27 juin. La version 256 Go du Pixel Fold sera proposée en Chalk et Obsidian et devrait, selon les rumeurs, être vendue au prix de 1 799 dollars ; une variante 512 Go (Obsidian uniquement) devrait être vendue au prix de 1 919 dollars.

Pixel Tablet

La Pixel Tablet a été présentée en avant-première lors de la conférence Google I/O l’année dernière et devrait être dotée d’un écran de 10,9 pouces avec prise en charge d’un stylet numérique. L’appareil sera également alimenté par le chipset Google Tensor 2 et sera doté de 8 Go de mémoire vive. Les couleurs possibles sont le Coral, Hazel, Green, et Porcelain. Le prix de la tablette devrait se situer entre 600 et 650 euros.

Pixel Buds Series-A (Sky Blue)

Les Pixel Buds Series-A, déjà commercialisés, reçoivent une nouvelle couleur bleu clair qui pourrait s’appeler Sky ou Artic Blue. Cette couleur aurait été choisie pour correspondre à l’une des options de couleur du Pixel 7a. La nouvelle couleur sera présente à l’intérieur du couvercle de l’étui de charge ainsi que sur les écouteurs eux-mêmes. Au prix de 99 euros, les Pixel Buds A-Series sont les écouteurs Pixel les moins chers qui offrent jusqu’à 5 heures d’autonomie d’écoute ou jusqu’à 2,5 heures d’autonomie de conversation.

Avec l’étui de charge, les utilisateurs peuvent obtenir jusqu’à 24 heures d’écoute ou 12 heures de conversation. En cas de besoin, une charge rapide de 15 minutes des écouteurs dans leur étui de charge permet à l’utilisateur d’obtenir jusqu’à 3 heures d’écoute ou jusqu’à 1,5 heure de conversation.

Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Et nous nous attendons à ce que la prochaine série phare Pixel 8 soit présentée en avant-première lors de la Google I/O. Les nouveaux smartphones seront les premiers équipés du chipset Google Tensor 3. L’une des nouvelles fonctionnalités possibles est celle qui permettra de réparer les vidéos de la même manière que Photo Unblur « répare » les photos plus anciennes sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Comment regarder la keynote Google I/O ?

Vous pouvez regarder Google I/O le 10 mai à partir de 19 heures, heure de Paris, sur la chaîne YouTube de Google.