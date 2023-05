Voici toutes les spécifications, caractéristiques, dimensions et détails du Pixel Fold

Il y a quelques jours, Jon Prosser a dévoilé la date de sortie, les prix, les spécifications de la caméra, et plus encore concernant le Pixel Fold, puis une courte vidéo de prise en main a fait surface en ligne, suivie d’une liste à peu près complète des principales caractéristiques.

Il s’avère que toutes les grandes questions concernant le tout premier smartphone pliable de Google n’ont pas trouvé de réponse à ce moment-là, et que quelques questions mineures, mais importantes ont peut-être été mal répondues au départ.

Evan Blass remet les pendules à l’heure sur tous les sujets du Pixel Fold, de la capacité de la batterie aux vitesses de charge en passant par les dimensions du produit, et ajoute quelques détails inconnus jusqu’alors, comme la luminosité de l’écran et les spécifications détaillées de la caméra, peu de temps après avoir divulgué les images les plus claires, les plus nettes et les plus « officielles » du Pixel Fold.

Voici tout ce que vous devez savoir dans une seule et même liste :

Dimensions pliées : 139,7 x 79,5 x 12,1 mm

Dimensions dépliées : 139,7 x 158,7 x 5,8 mm

Poids de 283 g

Écran OLED interne pliable de 7,6 pouces au format 6:5, résolution de 2208 x 1840 pixels (densité de 380 ppp), technologie de taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1450 nits, couche de protection en plastique

Écran OLED de façade de 5,8 pouces au format 17.4 : 9, résolution de 2092 x 1080 pixels (densité de 408 ppp), taux de rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1550 nits, verre de protection Gorilla Glass Victus

Processeur Google Tensor G2

Co-processeur Titan M2

12 Go de mémoire vive LPDDR5

256 ou 512 Go de stockage UFS 3.1

Batterie de 4 821 mAh (capacité typique), capacité de charge filaire de 30 W

Capteur photo arrière principal de 48 mégapixels avec ouverture f/1.7, champ de vision de 82 degrés, pixels de 0,8 μm, capteur 1/2 pouce

Capteur photo ultra grand-angle de 10,8 mégapixels avec ouverture f/2.2, champ de vision de 121,1 degrés, pixels de 1,25 μm, capteur 1/3 pouce

Capteur photo téléobjectif de 10,8 mégapixels avec technologie double pixel, ouverture f/3,05, champ de vision de 21,9 degrés, zoom optique 5x, pixels de 1,22 μm, capteur de 1/3, 1 pouce

Caméra frontale de 9,5 mégapixels avec technologie double pixel, ouverture f/2.2, champ de vision de 84 degrés, pixels de 1,22 μm

Caméra intérieure de 8 mégapixels avec ouverture f/2.0, champ de vision de 84 degrés, pixels de 1,12 μm

Résistance à l’eau IPX8

USB Type-C 3.2 Gen 2

Options de couleurs Obsidian et Porcelain

Comment le Pixel Fold se positionne-t-il par rapport à la concurrence ?

Le concurrent le plus évident de cet appareil Google de première génération (avec une puce Google de seconde génération sous le capot) pour le titre de meilleur smartphone pliable au monde à l’heure actuelle est le Galaxy Z Fold 4 de Samsung, qui a fait l’objet d’une incroyable critique et dont les dimensions dépliées et pliées sont respectivement de 155,1 x 130,1 x 6,3 mm et de 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm.

Le Pixel Fold est très clairement une bête entièrement différente, même si vous devrez décider par vous-même si vous aimez ce châssis extra-court, plus ou moins large et fin que celui du Z Fold 4 et du futur Galaxy Z Fold 5, largement inchangé.

L’un des importants avantages que le premier smartphone pliable de Google pourrait avoir sur ses rivaux est une meilleure autonomie, rendue possible par une batterie plus grande que prévu. En revanche, le processeur Tensor G2 de l’année dernière n’a que peu de chances de rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 2 de seconde génération, dont l’intégration dans les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 est pratiquement garantie.

Ce choix pourrait s’avérer particulièrement problématique si Google décide de proposer le Pixel Fold au même prix de 1 799 dollars que le Galaxy Z Fold 4 d’entrée de gamme avec 256 Go d’espace de stockage interne. Les deux écrans du Pixel Fold semblent assez excitants sur le papier, avec des chiffres de luminosité et de résolution impressionnants, et connaissant Google, ces cinq caméras énumérées et détaillées ci-dessus devraient fonctionner plutôt bien dans la plupart des conditions et scénarios de la vie réelle.