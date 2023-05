Instagram teste des chansons dans les carrousels de photos

Par ailleurs, Mark Zuckerberg a également indiqué qu’Instagram testait un moyen d’ajouter de la musique aux Notes, la fonctionnalité qui vous permet de partager un statut avec vos amis. Dans la brève vidéo publiée sur la chaîne de Zuckerberg (comme indiqué ci-dessus), vous pouvez voir comment la plateforme vous permettra de sélectionner et de joindre une partie d’une chanson à votre Note, comme vous le feriez pour une publication individuelle ou un Reel. Vos amis pourront voir le nom de la chanson et de l’artiste au-dessus de votre statut.

Bien qu’Instagram dispose déjà d’une fonctionnalité analogue qui vous permet d’ajouter des chansons à des photos individuelles, j’ai l’impression qu’il est plus logique d’ajouter à un carrousel de photos. Au lieu d’écouter un clip musical en regardant une seule photo, vous avez maintenant plus de temps pour écouter la chanson en faisant défiler plusieurs photos dans un carrousel .