La date de lancement du Sony Xperia 1 V a été confirmée

Il n’y a pas eu beaucoup de fuites concernant le Sony Xperia 1 V, ce qui est surprenant, car le smartphone est à quelques semaines de son lancement. Nous le savons parce que Sony vient d’annoncer sur Twitter et YouTube que le « Next ONE arrive » le 11 mai (ou le 10 mai dans certaines parties du monde). Si la société n’est pas allée jusqu’à donner le nom complet du smartphone, elle peut difficilement parler d’autre chose.

Cette date n’est d’ailleurs pas du tout surprenante, puisque le Sony Xperia 1 IV a été présenté le 11 mai de l’année dernière, et qu’une fuite récente laissait entendre que le Xperia 1 V serait annoncé en mai.

L’événement de lancement a lieu au Japon, ce qui signifie que les horaires ne seront pas très conviviaux pour la plupart des lecteurs. La présentation aura lieu le 11 mai à 6 h, heure de Paris.

L’événement sera retransmis en direct sur YouTube, et d’après la vidéo de teasing et le texte qui l’accompagne, nous savons que la caméra du Xperia V sera au centre de l’attention. La vidéo zoome sur un capteur d’appareil photo et montre quelqu’un en train de prendre une photo d’un coucher de soleil (ou peut-être d’un lever de soleil), tandis que le texte mentionne un « capteur de nouvelle génération » et une « imagerie de nouvelle génération ».

Que faut-il en déduire ? Une publication sur Weibo indiquait précédemment l’utilisation d’un capteur plus grand de 1/1,4 pouce, bien que ce soit toujours un peu plus petit que les capteurs trouvés dans certains smartphones rivaux actuels, dont plusieurs se vantent d’avoir un capteur de 1 pouce, sans parler du Xperia Pro-I de Sony en 2021.

Un gros photophone

Par ailleurs, de tels capteurs de 1 pouce — que l’on retrouve notamment dans le Xiaomi 13 Ultra – sont en fait fabriqués par Sony, et il serait donc logique que l’entreprise en utilise un dans ses propres téléphones.

Quoi qu’il en soit, une augmentation de la taille du capteur semble probable, car cela pourrait améliorer les prises de vue en basse lumière, ce qui serait pratique pour la scène légèrement sombre de la vidéo de teaser.

En dehors de cela, et de la présence probable d’un nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2, nous ne devrions pas voir beaucoup de changements ici, les fuites indiquant un design similaire, la même capacité de batterie de 5 000 mAh et la même taille d’écran de 6,5 pouces que le Sony Xperia 1 IV — bien qu’il puisse recevoir 16 Go de RAM, contre 12 Go pour le modèle actuel.