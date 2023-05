Des fuites du Samsung Galaxy Z Fold 5 montrent un design familier

Après des images marketing divulguées pour le Pixel Fold, voici de nouveaux rendus diffusés du Galaxy Z Fold 5. Ces derniers ont été publiés par Smartprix, et mettent en exergue la charnière de style goutte d’eau qui réduira fortement l’écart du smartphone entre les deux côtés lorsqu’il est fermé.

Selon les rumeurs, les dimensions du Galaxy Z Fold 5 sont de 154,9 x 129,9 x 6,3 mm lorsqu’il est déplié, et de 154,9 x 67,1 x 13,5 mm lorsqu’il est replié. Avec une épaisseur de 13,5 mm lorsqu’il est plié, le Galaxy Z Fold 5 sera plus fin que son prédécesseur, qui avait une épaisseur de 14,2 à 15,8 mm en raison de la charnière utilisée sur le modèle de l’année dernière.

Samsung pourrait organiser son prochain événement Unpacked quelques semaines plus tôt que l’année dernière, à la fin du mois de juillet. En avançant la sortie du smartphone, les consommateurs auront moins de temps entre la date de lancement du Pixel Fold (que les rumeurs annoncent pour le 27 juin) et la date d’expédition du Galaxy Z Fold 5. Samsung pourrait craindre que plus les consommateurs ont de temps pour regarder le Pixel Fold sans voir l’alternative de Samsung, plus elle pourrait perdre des marchés au profit du smartphone pliable de la recrue.

Une fois de plus, Samsung équipera son pliable haut de gamme d’un écran de couverture de 6,2 pouces arborant un écran AMOLED, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution full HD+. L’écran AMOLED interne mesurera 7,6 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un panneau plus lumineux.

L’appareil sera équipé du Snapdragon 8 Gen 2 overclocké pour Galaxy, le même chipset que celui de la série Galaxy S23. Il sera également proposé avec plusieurs options de mémoire vive LPDDR5X et de stockage UFS 4.0.

Un lancement plus rapide que prévu

Le bloc de la caméra du Galaxy Z Fold 5 devrait comprendre une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels. Certains des capteurs d’image pourraient être nouveaux et considérés comme une mise à niveau par rapport au modèle 2022. Les précédentes rumeurs selon lesquelles l’appareil serait équipé d’un capteur d’image de 108 mégapixels semblent avoir été abandonnées. Il est également peu probable que le stylet S Pen soit inclus dans le smartphone dès sa sortie de l’emballage, car il n’y a pas d’emplacement sur l’appareil pour loger le stylo numérique.

Le smartphone aura un indice IPX8, ce qui signifie qu’il n’y a pas de protection contre la poussière, mais l’appareil peut survivre à un plongeon dans l’eau douce à une profondeur de près 1,5 m pendant 30 minutes. One UI 5.1.1, basé sur Android 13, sera préinstallé et les écrans seront protégés par du verre Gorilla Glass Victus 2.