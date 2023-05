Apple va réintégrer les widgets pour l’Apple Watch pour watchOS 10

Lors de sa conférence des développeurs en juin, Apple présentera les dernières versions de ses systèmes d’exploitation pour l’iPhone, l’Apple Watch, l’Apple TV et le portefeuille Mac. Mais, il semble que ce soit watchOS qui fasse l’objet d’une révision fonctionnelle.

Alors qu’Apple prévoit de réorganiser l’interface utilisateur de l’Apple Watch avec watchOS 10, Mark Gurman, de Bloomberg, décrit les changements auxquels il faut s’attendre dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On. Il affirme qu’Apple ramènera les widgets sur la montre la plus populaire au monde.

À l’origine, l’entreprise avait conçu watchOS autour de quatre zones principales, notamment les cadrans de montre, les widgets Glances, l’écran d’accueil et les contacts fréquents. Cependant, elle a ensuite supprimé les widgets et les contacts fréquents pour mettre l’accent sur les notifications et les capacités multitâches. La nouvelle mise à jour réintroduira donc les widgets et en fera un composant principal de l’interface.

Non seulement Apple ramène les widgets, mais elle prévoit également d’en faire un élément majeur de l’interface de l’Apple Watch. La prochaine mise à jour watchOS 10 sera présentée en avant-première lors de la WWDC 2023 qui débutera le 5 juin.

Gurman qualifie les widgets de l’Apple Watch de combinaisons du système Glances, qui faisait partie de l’Apple Watch, et des widgets que l’on trouve actuellement sur l’iPhone. Au lieu d’avoir à ouvrir des applications pour obtenir des informations, les utilisateurs passeront par une pile de widgets qui afficheront des données relatives à la météo, au marché boursier, au calendrier de l’utilisateur, etc. Les widgets seront superposés à n’importe quel cadran de montre sélectionnée par l’utilisateur sur un modèle d’Apple Watch compatible.

Le plus grand changement apporté à l’Apple Watch en 2023

Un changement qui pourrait intervenir dans watchOS 10 modifierait la fonction de la Digital Crown de l’Apple Watch. Actuellement, une pression sur le bouton permet d’accéder à l’écran d’accueil, mais Gurman affirme qu’Apple pourrait demander aux utilisateurs d’appuyer sur le bouton pour ouvrir les widgets de la montre à la place. Comme le note Gurman, la décision d’Apple montre que la société a pris conscience que la plateforme de l’iPhone, centrée sur les applications, ne fonctionne pas aussi bien sur une montre où l’utilisateur veut voir rapidement les dernières informations sans avoir à perdre du temps à chercher où les trouver.

L’Apple Watch ne dispose pas d’un choix d’applications particulièrement vaste par rapport aux autres appareils d’Apple. Dans un dossier juridique déposé par Apple en Europe, la société indique que l’Apple Watch App Store compte moins d’un million de visiteurs mensuels sur ce marché, alors que 101 millions d’utilisateurs d’iPhone visitent l’App Store chaque mois (toujours dans cette région).

Selon Gurman, la mise à jour watchOS 10 sera le plus grand changement apporté à l’Apple Watch cette année, car les modèles de la série 9 ne bénéficieront probablement pas de mises à jour matérielles majeures.